Platforma "Halo, inspektore" već godinama upozorava potrošače na nelogičnosti i sporne prakse na tržištu, od pogrešno istaknutih cena do proizvoda upitnog kvaliteta i poteza koji, kako tvrde, idu na štetu kupaca. Njihove objave često izazovu snažan odjek u javnosti, pokrenu rasprave i rezultiraju reakcijama trgovaca ili nadležnih institucija.

Danas je na platformi "Halo, inspektore" objavljena objava u kojoj se upozorava na razlike u cenama proizvoda između Austrije i Hrvatske. „Isti Bosch u Hrvatskoj plaćamo 141 evro više nego u Austriji?! Da je kojim slučajem legendarni Mladen Delić živ, verovatno bi ponovo uzviknuo: ‘Ma, ljudi, je li to moguuuuće!’ Naime, jedan naš majstor otkrio je novi neverovatan primer razlike u cenama na policama prodavnica, ovog puta kada je reč o alatu. Reč je o Bosch Professional GTR 55-225 (brusilica za zidove – popularno nazvana ‘žirafa’).“

Cene po državama: Austrija (Hornbach/Amazon): 289,00 €, Italija (Emmeti Store): 325,18 € (uz besplatnu dostavu za EU porudžbine iznad 100 €!), Hrvatska: 430,00 €. Matematika apsurda: razlika između Austrije i Hrvatske iznosi neverovatnih 141 € ili 48,8 odsto! Za novac koji platite u Hrvatskoj, u Austriji možete kupiti istu brusilicu i još jednu manju profesionalnu ugaonu brusilicu – gratis!

Ima i dobra vest

Zašto je to tako? PDV nije opravdanje: razlika u stopi PDV-a (Austrija 20% naspram Hrvatska 25%) čini samo oko 14 evra razlike. Šta je sa preostalih 127 evra? Logistika ne pije vodu: Italija i Austrija su naši susedi. Tvrdnja da transport alata do Zagreba košta 140 evra više nego do Beča ili Torina jednostavno je neverovatna.

Marža na neinformisanost: trgovci u Hrvatskoj računaju na to da većina neće proveravati cene u EU. Međutim, sve je više onih koji to rade onlajn. Dobra vest za hrvatske potrošače: Bosch Professional uređaji dolaze sa evropskom garancijom. Ako kupite uređaj u Italiji ili Austriji, on podleže servisiranju u ovlašćenim servisima u Hrvatskoj. Ne dozvolite da vas plaše gubitkom garancije!

Trgovačka pohlepa

Zaključak: ovo je čista geografska diskriminacija i trgovačka pohlepa, zbog koje hrvatski građani svakodnevno gube stotine evra na najobičnijim kupovinama, jer sistem dopušta ovakve marže. Primer jasno pokazuje i potrebu za snažnijim potrošačkim nadzorom nad trgovačkim praksama. Svako iskustvo se plaća – a hrvatski potrošači ga trenutno plaćaju najskuplje. Sada znate i zašto“, napisali su na popularnoj platformi.

„Mi volimo kad je skuplje… Tada zamislimo da smo elita pa smo balkanske baje, jer ko će meni reći da ja nemam“, „Sve što kupujem proveravam cene kod nas i u inostranstvu, pa kupim vani ako je moguće. Deru nas na svemu. Poslednje sam kupovao moto-opremu i razlike su minimalno 50 evra po artiklu“, „Treba udariti ogromne kazne trgovcima, a ne nekakve koje im se više isplati da plate jer im je zarada mnogo veća od same novčane kazne“, samo su neki od brojnih komentara razočaranih pratilaca ove platforme.