Slušaj vest

Audi A2 nikada nije bio prodajni hit, ali je krajem devedesetih predstavljao radikalan pristup malom gradskom automobilu.

Kada se pojavio 1999. godine, sa naglašenom aerodinamikom i štedljivim motorima, pokušao je da nametne ideju maksimalne efikasnosti. Proizvodnja je okončana 2005. godine bez direktnog naslednika, a prvi očuvani primerci uskoro će steći status oldtajmera.

Novinar Met Prajor iz magazina Autocar odlučio je da proveri koliko je ovaj model zaista štedljiv. Svoj A2, koji je platio svega 660 evra, testirao je na deonici od 160 kilometara sa ciljem da prosečna potrošnja bude manja od 2,83 l/100 km (100 milja sa jednim galonom goriva).

Kako bi postigao što bolji rezultat, uklonio je zadnja sedišta, vozio iza kamiona radi smanjenja otpora vazduha i održavao ujednačen tempo. U pitanju je verzija sa 1,4 TDI trocilindarskim motorom od 75 KS. Zahvaljujući koeficijentu otpora vazduha od 0,28 i pažljivoj vožnji, rezultat je nadmašio očekivanja - prosečna potrošnja iznosila je samo 1,7 l/100 km.

Prajor je izjavio da je rezultat bio bolji nego što je očekivao i da je A2 izuzetno efikasan automobil. Prema najavama, Audi bi u budućnosti mogao da oživi ime A2, ali ovog puta kao mali električni model, nastavljajući tradiciju štedljivosti i inovativnog pristupa gradskim automobilima.