Povlači se hrana za bebe sa tržišta! Ovaj brend koriste gotovo svi, oglasilo se i Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da preventivno sa tržišta povlači proizvod - "Aptamil AR 2", koji se koristi kao hrana za bebe.
Sektoru za inspekcijske poslove dostavljena je informacija u vezi povlačenja proizvoda - "Aptamil AR 2", proizvođača "Nutricia Export BV" iz Holandije.
Kako se navodi utvrđena je zdravstvena neispravnost proizvoda od strane proizvođača pri čemu je Ministarstvu zdravlja dostavljeno zvanično saopštenje objavljeno na zvaničnoj strani RASFF notifikacije za:
- lot 111527172, koji je već u postupku povlačenja, sa rokom upotrebe 02.01.2027 godine,
- lot 111492248, koji je već u postupku povlačenja, sa rokom upotrebe 24.09.2026 godine,
- lot 111505015, koji je već u postupku povlačenja, sa rokom upotrebe 06.11.2026 godine.
"Svi navedni lotovi su u postupku povlačenja", stoji u saopštenju Ministarstva.
Podsetimo, u januaru ove godine sa hrvatskog tržišta povučen je Aptamil AR 2, a čak 36 novorođenčadi se otrovalo.
