Povlači se prozvod za malu decu: U upotrebi je svakodnevno, RAPEX upozorava na rizik od davljenja FOTO
RAPEX sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti proizvoda namenjenog deci te o hitnom povlačenju istog iz prodaje.
Kako se navodi, u pitanju je flašica za vodu namenjena deci sa providnom slamčicom, slikama životinja na spoljašnjoj strani i plavim kliznim poklopcem, zapremine do 280 ml.
Proizvod koji se prodaje putem interneta, posebno preko veb-sajta www.pastelfamilystore.com, povlači se usled rizika od davljenja.
- Kopča se može lako otvoriti, a labavi kaiš može dovesti do davljenja deteta - navodi se na stranici RAPEX.
Podaci o proizvodu
Proizvod: Dečija flašica za vodu
Naziv: Flašica "Tiny farm" (Gourde Tiny farm)
Marka: DONE BY DEER
Broj serije: 126500824
Tip / broj modela: 1056381 1056392
Bar-kod: 5712643055648 5712643055679
Zemlja porekla: Narodna Republika Kina
Kurir/TelegrafBiznis