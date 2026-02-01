Slušaj vest

RAPEX sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti proizvoda namenjenog deci te o hitnom povlačenju istog iz prodaje.

Kako se navodi, u pitanju je flašica za vodu namenjena deci sa providnom slamčicom, slikama životinja na spoljašnjoj strani i plavim kliznim poklopcem, zapremine do 280 ml.

Proizvod koji se prodaje putem interneta, posebno preko veb-sajta www.pastelfamilystore.com, povlači se usled rizika od davljenja.

- Kopča se može lako otvoriti, a labavi kaiš može dovesti do davljenja deteta - navodi se na stranici RAPEX.

Foto: ec.europa.eu

Foto: ec.europa.eu

Podaci o proizvodu

Proizvod: Dečija flašica za vodu

Naziv: Flašica "Tiny farm" (Gourde Tiny farm)

Marka: DONE BY DEER

Broj serije: 126500824

Tip / broj modela: 1056381 1056392

Bar-kod: 5712643055648 5712643055679

Zemlja porekla: Narodna Republika Kina