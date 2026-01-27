Slušaj vest

Zbog prekomerne količine štetnog ftalata u izolacionoj plastici kabla, sa tržišta Srbije povlači se kućni aparat za vafle Rosmarino – Infinity Heart (model K-902, serijski broj WHM008). Kupcima se savetuje da uređaj trenutno ne koriste dok se ne preduzmu odgovarajuće mere.

Prema objavi na sajtu NEPRO, izolaciona plastika kabla sadrži 2-etilheksil ftalat (DEHP) u koncentraciji do 1,6% po težini, što premašuje zakonski dozvoljeni limit. DEHP može štetiti reproduktivnom sistemu, dok je opasnost po okolinu značajna tek tokom razgradnje materijala.

Foto: Printskrin

Aparat je električni uređaj snage 1000 W, sa grejnom površinom, automatskom regulacijom temperature i indikatorima rada, namenjen za pripremu vafla.

Prodavci su dužni da proizvod povuku iz prodaje ili ponude alternativno rešenje, dok se kupcima preporučuje da ga ne koriste dok se problem ne reši.

