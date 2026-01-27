Slušaj vest

Zbog prekomerne količine štetnog ftalata u izolacionoj plastici kabla, sa tržišta Srbije povlači se kućni aparat za vafle Rosmarino – Infinity Heart (model K-902, serijski broj WHM008). Kupcima se savetuje da uređaj trenutno ne koriste dok se ne preduzmu odgovarajuće mere.

Prema objavi na sajtu NEPRO, izolaciona plastika kabla sadrži 2-etilheksil ftalat (DEHP) u koncentraciji do 1,6% po težini, što premašuje zakonski dozvoljeni limit. DEHP može štetiti reproduktivnom sistemu, dok je opasnost po okolinu značajna tek tokom razgradnje materijala.

Foto: Printskrin

Aparat je električni uređaj snage 1000 W, sa grejnom površinom, automatskom regulacijom temperature i indikatorima rada, namenjen za pripremu vafla.