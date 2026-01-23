Slušaj vest

Sa tržišta Srbije povlači se blender robne marke VOX, model TM-6008, zbog utvrđenog rizika od povređivanja korisnika.

Kako je navedeno na sajtu NEPRO, povlačenje se odnosi na uređaj sa bar-kodom 8606019600860, kod kog je primećen bezbednosni problem u sistemu za zaključavanje poklopca.

Naime, blender poseduje mehanizam koji bi trebalo da onemogući rad uređaja ukoliko poklopac nije pravilno postavljen i zatvoren. Međutim, ispitivanjem je utvrđeno da taj sistem ne zadovoljava propisane bezbednosne standarde.

U slučaju kvara ili nepravilnog funkcionisanja mehanizma za zaključavanje, postoji rizik da korisnik, nenamerno ili namerno, dođe u kontakt sa noževima dok je blender uključen, što može dovesti do ozbiljnih povreda.

Zbog navedenog rizika, doneta je odluka o povlačenju ovog modela sa tržišta, kao i o opozivu proizvoda od potrošača koji su ga već kupili.

Potrošačima se preporučuje da odmah prestanu sa upotrebom uređaja i da se, radi informacija o vraćanju proizvoda i ostvarivanju svojih prava, obrate prodajnom mestu gde je blender kupljen ili ovlašćenom distributeru.

Ova mera je preduzeta u cilju zaštite bezbednosti potrošača i sprečavanja mogućih nezgoda tokom korišćenja uređaja.

