Na ovu meru proizvođač se odlučio zbog prisustva cereulida u sastojku koji je nabavljen od dobavljača.

U saopštenju se navodi da cereulid, supstanca bakterijskog porekla, može izazvati dijareju i povraćanje, prenosi Rojters.

Isti toksin bio je razlog za povlačenje nekih serija hrane za bebe švajcarske kompanije Nestle u više evropskih zemalja ranije ovog meseca.

Kurir Biznis/Telegraf/Tanjug

