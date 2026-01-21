Francuska kompanija Laktalis saopštila je danas da povlači šest serija mleka za bebe marke Piko u Francuskoj
Laktalis povlači iz prodaje mleko za bebe: Može da izazove dijareju zbog prisustva bakterija
Na ovu meru proizvođač se odlučio zbog prisustva cereulida u sastojku koji je nabavljen od dobavljača.
U saopštenju se navodi da cereulid, supstanca bakterijskog porekla, može izazvati dijareju i povraćanje, prenosi Rojters.
Isti toksin bio je razlog za povlačenje nekih serija hrane za bebe švajcarske kompanije Nestle u više evropskih zemalja ranije ovog meseca.
Kurir Biznis/Telegraf/Tanjug
