RAPEX sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti dečijeg ranca te povlačenjuistog iz prodaje zbog hemijske opasnosti.

Kako se navodi u saopštenju u pitanju je ranac sa motivom animiranih likova Lilo i Stič (Lilo & Stitch). Proizvod se prodaje putem interneta, naročito preko platforme Temu (identifikator proizvoda: 601100079730305). Datum proizvodnje: 06.02.2025.

Plastični materijal proizvoda sadrži prekomernu koncentraciju bis (2-etilheksil) ftalata (DEHP) (izmerena vrednost: 13,8 odsto po masi). Ovaj ftalat može naškoditi zdravlju uzrokujući potencijalno oštećenje reproduktivnog sistema. Pored toga, proizvod sadrži prekomernu koncentraciju kratkolančanih hlorovanih parafina (SCCP) (izmerena vrednost: 7668 mg/kg).

Foto: ec.europa.eu

SCCP opstaju u životnoj sredini, toksični su za vodene organizme pri niskim koncentracijama i bioakumuliraju se u divljim životinjama i ljudima, predstavljajući rizik po ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Dugotrajna izloženost ovim supstancama putem kože može izazvati rak (ukoliko je predvidiv dugotrajan kontakt sa kožom).

Podaci o proizvodu

Proizvod: Dečiji ranac

Naziv Disney Lilo & Stitch torba

Broj serije 005

Zemlja porekla Nepoznato

Vrsta rizika Hemijski, Životna sredina