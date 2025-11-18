Slušaj vest

Zara je objavila da povlači jedan proizvod sa tržišta Srbije nakon što je utvrđeno da ne ispunjava standarde bezbednosti. Reč je o stolici koja se prodavala u okviru ZARA HOME ponude, a odluka o povlačenju doneta je zbog mogućeg rizika za korisnike.

Stolice sa kodovima artikala 2628/073/305 i 2629/073/305 povlače se jer je ustanovljena opasnost od prevrtanja.

Model ima metalni ram u nijansi senfa, rotirajući mehanizam, točkiće i mogućnost podešavanja visine. Jastuk, naslon i rukohvati presvučeni su pamučnim lanom sa prugama. Proizvod stiže u dva odvojena dela – sedište i postolje – što omogućava jednostavno sklapanje.

Kupcima koji poseduju ovaj model preporučuje se sledeće:

- Da odmah prestanu da koriste stolicu.

- Da kontaktiraju korisnički servis ili posete najbližu Zara prodavnicu radi povraćaja i punog povraćaja novca.

- Račun nije potreban za reklamaciju. Ukoliko je artikl isporučen na kućnu adresu, kompanija će samostalno stupiti u kontakt sa kupcima radi organizacije povraćaja.