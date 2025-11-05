Slušaj vest

Kompanija United Soft Drinks iz predostrožnosti povlači tri vrste svog ledenog čaja ThirsTea, zbog mogućnosti da su pojedini proizvodi zagađeni plastičnim česticama.

Povučeni proizvodi prodavali su se i u lancima Rewe i Penny.

Prema navodima proizvođača, u pojedinim nemačkim saveznim pokrajinama mogu se pojaviti mekani, beli komadići plastike veličine oko 0,7 cm, koji prilikom konzumacije mogu izazvati unutrašnje povrede.

Foto: Shutterstock

Povučeni proizvodi

ThirsTea ledeni čaj Mango, 0,75 L

ThirsTea ledeni čaj Wassermelone (Lubenica), 0,75 L

ThirsTea ledeni čaj Kokos-Heidelbeer (Kokos-borovnica), 0,75 L

Opoziv se odnosi na proizvode sa rokom trajanja od 31. avgusta 2026. do 31. oktobra 2026.

Kupci mogu proizvode vratiti u bilo koju prodavnicu u kojoj su ih kupili i dobiti puni povraćaj novca, bez obavezne predaje fiskalnog računa.

Važno je napomenuti da veliki broj građana Srbije živi u Nemačkoj, gde se ovi proizvodi prodaju, ali i da se pojedini napici mogu naći i u Srbiji, jer ih ljudi često donose svojim porodicama.

Zbog toga se savetuje svima koji planiraju kupovinu ili slanje ovih ledenih čajeva da provere rok trajanja i obrate pažnju na opoziv.