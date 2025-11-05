Povlače se 3 vrste popularnog napitka - Kompanija iznela hitno upozorenje: Može doći do unutrašnjih povreda
Kompanija United Soft Drinks iz predostrožnosti povlači tri vrste svog ledenog čaja ThirsTea, zbog mogućnosti da su pojedini proizvodi zagađeni plastičnim česticama.
Povučeni proizvodi prodavali su se i u lancima Rewe i Penny.
Prema navodima proizvođača, u pojedinim nemačkim saveznim pokrajinama mogu se pojaviti mekani, beli komadići plastike veličine oko 0,7 cm, koji prilikom konzumacije mogu izazvati unutrašnje povrede.
Povučeni proizvodi
ThirsTea ledeni čaj Mango, 0,75 L
ThirsTea ledeni čaj Wassermelone (Lubenica), 0,75 L
ThirsTea ledeni čaj Kokos-Heidelbeer (Kokos-borovnica), 0,75 L
Opoziv se odnosi na proizvode sa rokom trajanja od 31. avgusta 2026. do 31. oktobra 2026.
Kupci mogu proizvode vratiti u bilo koju prodavnicu u kojoj su ih kupili i dobiti puni povraćaj novca, bez obavezne predaje fiskalnog računa.
Važno je napomenuti da veliki broj građana Srbije živi u Nemačkoj, gde se ovi proizvodi prodaju, ali i da se pojedini napici mogu naći i u Srbiji, jer ih ljudi često donose svojim porodicama.
Zbog toga se savetuje svima koji planiraju kupovinu ili slanje ovih ledenih čajeva da provere rok trajanja i obrate pažnju na opoziv.
