PEPCO hitno povukao popularan proizvod - Proverite da li ga imate, označen kao nebezbedan
Kako je navedeno na sajtu, Pepco je sa tržišta Srbije povukao dve šolje sa mermernim dezenom "zbog neispunjavanja bezbednosnih standarda", a u pitanju su:
PLU 624338 bela šolja sa mermernim dezenom;
PLU 624338 plava šolja sa mermernim dezenom;
Svi proizvodi poreklom su iz Poljske, a njihov uvoznik je Pepco Beograd.
- Proizvodi nisu u skladu sa zahtevima Pravilnika o uslovima zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu staviti na tržište zbog migracije boje u simulantnu tečnost i ljuštenja boje - saopštila je kompanija.
Iz Pepca pozivaju potrošače da vrate ove proizvode u najbližu Pepco prodavnicu.
- Molimo Vas da vratite navedene proizvode i dobićete puni iznos za svoju kupovinu. Povrat se može izvršiti u bilo kojoj Pepco prodavnici - naveli su.
Biznis Kurir/B92.net