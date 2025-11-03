Slušaj vest

Kako je navedeno na sajtu, Pepco je sa tržišta Srbije povukao dve šolje sa mermernim dezenom "zbog neispunjavanja bezbednosnih standarda", a u pitanju su:

PLU 624338 bela šolja sa mermernim dezenom;

PLU 624338 plava šolja sa mermernim dezenom;

Svi proizvodi poreklom su iz Poljske, a njihov uvoznik je Pepco Beograd.

- Proizvodi nisu u skladu sa zahtevima Pravilnika o uslovima zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu staviti na tržište zbog migracije boje u simulantnu tečnost i ljuštenja boje - saopštila je kompanija.

Iz Pepca pozivaju potrošače da vrate ove proizvode u najbližu Pepco prodavnicu.