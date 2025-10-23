Tokom kontrole inspektor je naložio da se povuče svih 3,888 kilograma proizvoda koji su bili u prodaji, a proizvođač treba da izvrši knjižno odobrenje (finansijsko storniranje). Detaljnim pregledom preostalih špic rebara, koja su već bila povučena iz prometa, utvrđeno je da se crvi nalaze na svakom drugom komadu, piše portal RTCG, a prenosi K1.