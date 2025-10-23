Slušaj vest

Spornu seriju proizvela je firma "Primato P" d.o.o. iz Herceg Novog (pogon Danilovgrad – Spuž), a ima lot broj 14031025 i rok upotrebe do 14. aprila 2026. godine.

Tokom kontrole inspektor je naložio da se povuče svih 3,888 kilograma proizvoda koji su bili u prodaji, a proizvođač treba da izvrši knjižno odobrenje (finansijsko storniranje). Detaljnim pregledom preostalih špic rebara, koja su već bila povučena iz prometa, utvrđeno je da se crvi nalaze na svakom drugom komadu, piše portal RTCG, a prenosi K1.

U ostalim proizvodima istog proizvođača nisu pronađene nepravilnosti, a sanitarne knjižice zaposlenih bile su uredne.

Biznis Kurir/K1

Ne propustiteInfoBizPEČENJARE I RIBARNICE NA UDARU! Poreska pronašla mnogo nepravilnosti, niste ni svesni čime su se sve služili
pecenje.jpg
Bosna i HercegovinaZABRANJEN UVOZ 40,5 TONA BANANA IZ KOSTARIKE: Fitosanitarna inspekcija Republike Srpske tokom redovnog pregleda otkrila povećan sadržaja pesticida
banane shutterstock_1688880046.jpg
InfoBizPOJAČAN NADZOR NAD TRGOVINSKIM LANCIMA: Zbog primene nove Uredbe o cenama prodavci će biti ''pod lupom''
Kolica puna robe u marketu
InfoBizINSPEKCIJA POJAČAVA RIGOROZNE KONTROLE: Sankcionisali preko 10 poslastičarnica! Pazite gde kupujete hladan slatkiš
shutterstock-1064421974.jpg

BONUS VIDEO:

Šta jedemo, a šta piše na deklaraciji? Meso, jaja, mleko - Stručnjaci o sistemu kontrole najprodavanijih namirnica i najvažnijim parametrima pri kupovini Izvor: Kurir televizija