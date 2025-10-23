Uprava za bezbednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove naredila je hitno povlačenje njeguških špic rebara sa tržišta Crne Gore, nakon što su u maloprodajnom objektu u Tivtu pronađeni crvi u mesu.
Hitno povučena njeguška rebra iz prodaje: Inspekcija u maloprodajnom otkrila nešto zastrašujuće na svakom drugom komadu
Spornu seriju proizvela je firma "Primato P" d.o.o. iz Herceg Novog (pogon Danilovgrad – Spuž), a ima lot broj 14031025 i rok upotrebe do 14. aprila 2026. godine.
Tokom kontrole inspektor je naložio da se povuče svih 3,888 kilograma proizvoda koji su bili u prodaji, a proizvođač treba da izvrši knjižno odobrenje (finansijsko storniranje). Detaljnim pregledom preostalih špic rebara, koja su već bila povučena iz prometa, utvrđeno je da se crvi nalaze na svakom drugom komadu, piše portal RTCG, a prenosi K1.
U ostalim proizvodima istog proizvođača nisu pronađene nepravilnosti, a sanitarne knjižice zaposlenih bile su uredne.
