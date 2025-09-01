Ministarstvo trgovine nadgleda usklađivanje cena sa novom Uredbom koja je stupila na snagu i važi najmanje šest meseci.
POJAČAN NADZOR NAD TRGOVINSKIM LANCIMA: Zbog primene nove Uredbe o cenama prodavci će biti ''pod lupom''
Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine saopštilo je da pomno prati situaciju i kretanje cena u trgovinskim lancima, kao i primedbe i opažanja građana.
Kako navode, danas je prvi dan primene Uredbe, čija je dopuna doneta u petak, a koja će važiti najmanje šest meseci. U tom periodu, resorno ministarstvo će nadgledati da li se trgovinski lanci usklađuju sa novim pravilima.
- Svesni smo da su trgovinski lanci imali kratke rokove da usklade cene svih proizvoda, ali pomno pratimo situaciju na tržištu - rečeno je u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.
Dodaje se da će nadzor posebno biti pojačan danas i sutra, kako bi se proverilo da li trgovinski lanci primenjuju Uredbu u skladu sa predviđenim rokovima.
