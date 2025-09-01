Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine saopštilo je da pomno prati situaciju i kretanje cena u trgovinskim lancima, kao i primedbe i opažanja građana.

Kako navode, danas je prvi dan primene Uredbe, čija je dopuna doneta u petak, a koja će važiti najmanje šest meseci. U tom periodu, resorno ministarstvo će nadgledati da li se trgovinski lanci usklađuju sa novim pravilima.

- Svesni smo da su trgovinski lanci imali kratke rokove da usklade cene svih proizvoda, ali pomno pratimo situaciju na tržištu - rečeno je u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.

Dodaje se da će nadzor posebno biti pojačan danas i sutra, kako bi se proverilo da li trgovinski lanci primenjuju Uredbu u skladu sa predviđenim rokovima.

