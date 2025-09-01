Slušaj vest

Banka Poštanska štedionica od danas je snizila kamatne stope na kredite za zaposlene sa primanjima do 100.000 dinara i za penzionere bez obzira na visinu primanja.

Kako je objavljeno na sajtu te banke odluka da snizi kamatne stope i to još povoljnije od očekivanih je doneta u skladu sa supervizorskim očekivanjima Narodne banke Srbije.

Tako će, kamatna stopa za gotovinske kredite do milion dinara biti spuštena sa 6,99 na 5,99 odsto, dok će za potrošačke kredite istog iznosa kamatna stopa iznositi 5,99 umesto dosadašnjih 7,50 odsto, a očekivana minimalna kamatna stopa je 7,50 odsto.

Kamatna stopa za refinansirajuće kredite će biti spuštena sa 7,77 na 6,45 odsto, a kod ovih kredita je očekivana najmanja kamatna stopa 7,50 odsto.

Kada je reč o gotovinskim kreditima do 1.000.000 dinara i refinansirajućim kreditima sa osiguranjem života, iz BPŠ su naveli da će kamatna stopa biti spuštena sa 13,50 na 9,99 odsto, a očekivana minimalna kamatna stopa je 10,50 odsto.

Kod stambenih kredita margina će biti snižena sa 2,65 odsto na 2,15 odsto.

Izvršni odbor Banke Poštanska štedionica odlučio je da pored snižavanja kamatnih stopa, primena nove tarife naknada, koja je planirana od aprila i najavljena za 1. septembar ove godine bude odložena za 1. januar 2026. godine, bez obzira na činjenicu da je u prethodnih osam godina usklađivanje tarife naknada izvršeno samo jednom.

Kako se navodi u saopštenju, ova mera je usaglašena sa širim merama države, sa ciljem da se dodatno podrži životni standard građana i da se ublaži finansijski teret domaćinstava.

Narodna banka Srbije (NBS) naložila je bankama da do 15. septembra 2025. godine svoje ponude potrošačkih, keš i stambenih kredita ažuriraju tako da zaposlenima i penzionerima sa redovnim mesečnim primanjima do 100.000 dinara, ponude te kredite pod povoljnijim uslovima.