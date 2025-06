Ako je upit sa ovlašćenjem korisnika dostavljen novoj banci od 00:01 do 09:00 časova, prethodna banka je dužna da novoj banci do 14 časova istog radnog dana dostavi podatke o stanju duga na taj dan – Obaveštenje o iznosu za prevremenu otplatu a ukoliko je upit sa ovlašćenjem dostavljen u periodu od 09:01 do 24:00 časa, prethodna banka je dužna da Obaveštenje o iznosu za prevremenu otplatu sa stanjem na naredni radni dan dostavi tog narednog radnog dana do 14 časova.