DO NOVE GODINE KREDITI SIGURNO POJEFTINJUJU! Ko mesečno daje 300 € može konačno da odahne - rata će biti manja, evo i za koliko

Građani koji imaju kredite u evrima sa varijabilnom kamatnom stopom mogu slobodno da počnu da se raduju jer će im, sudeći prema najavama iz Evropske centralne banke, do kraja godine, a najkasnije od januara sledeće, rate kredita biti niže u proseku oko 30 evra.

Naime, predsednica Evropske centralne banke (ECB) Kristin Lagard najavila je da bi, s obzirom da je inflacija u Evropskoj uniji pod kontrolom, na sledećoj sednci 6. juna, moglo doći do smanjenja referentne kamatne stope za četvrtinu procentog poena.

Ukoliko se početkom juna snizi referentna kamatna stopa to će, smatra finansijski konsultant Vladimir Vasić, uticati na pad euribora, što će za posledicu imati niže rate kredita za građane u Srbiji.

- Kristin Lagard je najavila da će možda u junu doći do smanjenja referentne kamatne stope za 0,25 procentnih poena i možda još jednom za 0,25 do kraja godine što bi trebalo da se prelije na naše tržište do kraja godine ili početkom sledeće. To će za posledicu imati smanjenje rate kredita građanima koji imaju kredite u evrima sa varijabilnom kamatnom stopom - kaže Vasić.

foto: Kurir TV

Prema njegovim rečima teško je dati primer jer su svi krediti različiti, ali očekuje da će građanima koji imaju kredit od 50.000 do 60.000 evra rata kredita biti niža u proseku između 20 i 30 evra.

- Ako je rata kredita 300 evra, onda će ona do kraja ove ili najkasnije početka sledeće godine biti u proseku manja za 20 ili 30 evra - objašnjava Vasić.

On dodaje da će smanjenje refrene kamatne stope pojeftiniti kredite što će povećati i tražnju za njima.

foto: Shutterstock

- To je mehanizam, ako je novac jeftiniji, lakše se donosi odluka, moći ćete povoljnije da se zadužujete i razvijate svoj biznis - tvrdi Vasić. Da su prognoze da će ECB više puta sniziti referentnu kamatnu stopu do 2025. godine preterano osptimistične smatra dr Đorđe Đukić, profesor Univerziteta u Beogadu.

- Nema dileme da će ECB već na sastanku u junu pristupiti smanjenju kamatne stope za 0,25 baznih poena, ali je veliki znak pitanja kakva će dinamika uslediti posle juna. Prognoze da će ECB do 2025. godine tri puta sniziti kamtanu stopu za po 0,25 procenta su preterano optimistične, s obzirom da je bazna inflacija u arpilu 2024. godine iznosila 2,7 odsto na godišnjem nivou, što je daleko od ciljanog nivoa od dva odsto. Takođe, tržište radne snage je napregnuto i suviše je očekivati da će doći do pada nadnica, pa će troškovi inflacije biti pristuni u dužem periodu narednih meseci - kaže Đukić za Kurir.

Đukić ističe da ekonomksi argumenti idu u prilog tezi da će ECB zadržati kamatnu stopu na tom smanjenju za 0,25 odsto u junu.

- Evropska centralna banka pro forme vodi nezavisnu ekonomsku politiku, ali ona mora da vodi računa kakva će biti politika Američke centalne banke (FED). Krajnje je neizvesno da li će FED smanjiti kamatnu stopu dok se ne okončaju američki predsednički izbori. I ne samo to, FED budno motri u inflatorne pritiske u SAD zbog cena sektora usluga i troškova stanovanja. Za korisnike kredita u Srbiji bitno je da će Narodna banka Srbije slediti politiku ECB. Šestomesečni euribor koji je bitan za korisnike stambenih kredita je 3,8 i nije ralno da padne više od 3,2 do kraja godine, što znači da građani do kraja godine neće osetiti značajnije smanjenje kamata - naglašava Đukić.