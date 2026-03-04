Slušaj vest

"U vreme demografskih promena i ubrzanog tehnološkog razvoja, Srbija ne može sebi da priušti gubitak talenata. Pravičnost nije pitanje ideologije. To je ekonomska logika - izjavila je Deyana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji, obraćajući se ministrima i poslovnim liderima na ovogodišnjem Kopaonik biznis forumu.

Govoreći o konkurentnosti i industrijskoj transformaciji, Kostadinova je naglasila da održiv ekonomski rast u velikoj meri zavisi od toga koliko uspešno jedna zemlja razvija svoj ljudski kapital.

- Ta radna snaga su današnja deca - naglasila je.

Ona je istakla da geopolitička fragmentacija, pritisci na javne finansije i ubrzan tehnološki razvoj menjaju tržišta rada brže nego što obrazovni i sistemi socijalne zaštite uspevaju da se prilagode. Kada nejednakost počinje u ranom detinjstvu, ona se kasnije odražava kroz slabiji razvoj veština, nižu produktivnost i sporiji dugoročni ekonomski rast.

Gotovo svako peto dete u Srbiji živi u riziku od siromaštva. Kada siromaštvo ograničava pristup kvalitetnom ranom razvoju, učenju i sticanju veština, razvoj ljudskog kapitala ograničen je pre nego što može u potpunosti da se ostvari.

- Ljudski kapital ne nastaje sa dvadeset pet godina. On se gradi od rođenja.

Iako je Srbija ostvarila napredak u digitalnoj transformaciji, produktivnost rada i dalje je ispod 40 odsto proseka Evropske unije. Istovremeno, demografski trendovi ukazuju na smanjenje broja stanovnika. Prošle godine rođeno je 58.455 beba, što znači da će u narednim decenijama sve manje mladih ulaziti na tržište rada.

- U tom kontekstu, svako dete nosi veći ekonomski značaj.

Kostadinova je naglasila da jačanje ranog razvoja deteta, inkluzivnog obrazovanja i digitalne pripremljenosti nije samo socijalno pitanje, već deo ekonomske infrastrukture Srbije.

- Budžetiranje za decu nije socijalna potrošnja. To je politika rasta.

Zaključila je da će dugoročni prosperitet Srbije zavisiti od kontinuiranih ulaganja u decu i mlade, kako nijedan potencijal ne bi ostao neostvaren u ekonomiji koja se brzo menja.