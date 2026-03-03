EPS investira 1,2 milijarde evra: Dušan Živković otkrio plan za novi talas obnovljivih izvora energije
Dobri poslovni rezultati i ostvarena dobit u prethodne tri godine pokazatelj su puta kojima ide „Elektroprivreda Srbije“. To je put intenzivnih investicija, diversifikacije proizvodnog portfolija i spremnosti za uvođenje novih tehnologija. Plan „Elektroprivrede Srbije” je da u naredne tri godine uloži približno 1,2 milijarde evra u nove proizvodne kapacitete iz obnovljivih izvora energije, izjavio je danas generalni direktor „Elektroprivrede Srbije“ Dušan Živković na Kopaonik biznis forumu.
- Dobri finansijski rezultati i smanjenje zaduženosti kompanije za trećinu, stvorili su uslove da nove investicije budu realne i bez velikog opterećenja za kompaniju. Kada govorimo o novim projektima, to su pre svega reverzibilna HE „Bistrica” i 1 GW solara, ali tu je i gasna elektrana u Nišu koja ne samo da treba da doprinese jačanju bazne energije u okviru EPS, već će doprineti diversifikaciji izvora. To je u svetlu globalnih neizvesnosti od velikog značaja. Nedavno smo i zvanično započeli i projekat revitalizacije „Vlasinskih HE“, a ponosan sam na to što smo posle 43 godine od početka rada uspešno potpuno obnovili našu jedinu reverzibilnu HE „Bajina Bašta“. Ona je važna karika energetske stabilnosti sistema - rekao je Živković na panelu „Energija 4.0: Transformacija sistema za održivu ekonomiju”.
On je podsetio da EPS zahvaljujući završenim projektima u Kostolcu, novom bloku termoelektrane, solarne elektrane i prvog vetroparka, danas na mreži ima dodatnih 426 MW, od čega 350 bazne energije.
- Moramo da imamo više hrabrosti i odlučnosti, kao što su naši preci imali, da izgradimo kapitalne proizvodne kapacitete. Naglasiću, zemlje koje kao baznu energiju koriste nuklearnu, zapravo su tehnološki i industrijski najrazvijenije zemlje - zaključio je Živković.
Biznis Kurir