Dobri poslovni rezultati i ostvarena dobit u prethodne tri godine pokazatelj su puta kojima ide „ Elektroprivreda Srbije “. To je put intenzivnih investicija, diversifikacije proizvodnog portfolija i spremnosti za uvođenje novih tehnologija. Plan „Elektroprivrede Srbije” je da u naredne tri godine uloži približno 1,2 milijarde evra u nove proizvodne kapacitete iz obnovljivih izvora energije, izjavio je danas generalni direktor „Elektroprivrede Srbije“ Dušan Živković na Kopaonik biznis forumu .

- Dobri finansijski rezultati i smanjenje zaduženosti kompanije za trećinu, stvorili su uslove da nove investicije budu realne i bez velikog opterećenja za kompaniju. Kada govorimo o novim projektima, to su pre svega reverzibilna HE „Bistrica” i 1 GW solara, ali tu je i gasna elektrana u Nišu koja ne samo da treba da doprinese jačanju bazne energije u okviru EPS, već će doprineti diversifikaciji izvora. To je u svetlu globalnih neizvesnosti od velikog značaja. Nedavno smo i zvanično započeli i projekat revitalizacije „Vlasinskih HE“, a ponosan sam na to što smo posle 43 godine od početka rada uspešno potpuno obnovili našu jedinu reverzibilnu HE „Bajina Bašta“. Ona je važna karika energetske stabilnosti sistema - rekao je Živković na panelu „Energija 4.0: Transformacija sistema za održivu ekonomiju”.