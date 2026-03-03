Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je rekonstruisani Nacionalni dispečerski centar Elektromreže Srbije.

Posle obilaska, predsednik Vučić prisustvovao je sastanku sa rukovodstvom EMS AD, a zatim se obratio javnosti.

Predsednik Srbije izjavio je da će, ukoliko se nastavi rat na Bliskom istoku, Evropa, što se energenata tiče, doživeti pravi pakao. Istakao je da ne smemo da dopustimo da cene nafte podivljaju i da će biti preduzete mere za rešavanje tog problema.

Vučić je naveo da je kod nas cena dizela oko 200 dinara po litru, dok je današnja cena na kotacijama u Mediteranu 216 dinara, što je osam procenata više.

Foto: Marko Karović

- Za dva dana će da bude 230, 240. To niko živ ne može da plati, to vam diže sve ostale cene i sve drugo. Zato je moja ideja i zato ću da radim, pre svega sa ministrom finansija na tome, da nađemo mere kako da mi subvencionišemo u narednih mesec dana, jer ne smemo da pustimo da nam cene nafte podivljaju - rekao je Vučić.

On je dodao da su cene gasa bile 380 dolara za 1.000 kubnih metara, dok su danas na TTF-u 550 dolara, što je povećanje od 45 odsto, a u Velikoj Britaniji cena je skočila za 95 odsto.

- Katar je zavrnuo slavinu. Mi imamo sreću da nam preko Turskog toka normalno dolazi ruski gas, to je do kraja marta. Moramo da vidimo šta ćemo dalje - istakao je predsednik.

Govoreći o situaciji na Bliskom Istoku, Vučić je rekao da ne razume potrebu ljudi da ratuju kada znaju koliko Evropa zavisi od tog regiona i njihovih energetskih izvora.