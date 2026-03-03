Slušaj vest

Generalni direktor kompanije Millennium Team Stojan Vujko izjavio je danas da će početkom aprila započeti radovi na izgradnji prve stanice metroa u Beogradu na lokaciji Bele vode.

- Mi smo nabavili TBM mašinu ili popularnu 'krticu' koja stiže u Beograd negde polovinom septembra. To je mašina koja je teška preko 500 tona, dugačka 200 metara. Radovi na prvoj metro stanici Bele vode kreću početkom aprila - rekao je Vujko na 33. Kopaonik biznis forumu.

Govoreći na panelu "Infrastruktura i povezanost: temelji održivog rasta", Vujko je naveo da je planirano da kompletni građevinski radovi budu završeni do 2030. godine.

- Radovi na prvoj metro stanici kreću početkom aprila, to je stanica Bele vode i od tada kreće lansirna šahta odnosno tu TBM mašina odnosno popularna 'krtica', počinje da ponire i kreće izgradnja tunela.

Sa druge strane, iz stanice Karaburma, partneri iz kompanije Power China kreću nama u susret i nalazimo se zajedno kod Beogradskog sajma. Svi građevinski radovi će biti završeni 2030. godine", objasnio je Vujko.

U realizaciji projekta angažovano je više kompanija iz grupe Millennium Team.

Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi" učestvuje u izradi projektne dokumentacije i zadužen je za istražne radove, dok će konzorcijum Millennium Team–Mostogradnja ING graditi južnu deonicu Metro linije 1, faza 1, na potezu od Železnika do Sajma.

Deonicu od Sajma do Pančevačkog mosta izvodiće Power Construction Corporation of China, kao glavni izvođač radova.

Konzorcijum Millennium Team - Mostogradnja ING biće zadužen i za izgradnju sedam od ukupno osam metro stanica na trasi od Železnika do Sajma.