U Preljini kod Čačka održan je sastanak predstavnika Kabineta ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa predstavnicima poljoprivrednih proizvođača koji su prethodnih dana organizovali proteste i blokade.

Razgovor je vođen u konstruktivnoj atmosferi i postignut je dogovor o konkretnim merama u cilju stabilizacije tržišta mleka i zaštite domaće proizvodnje.

Kada je reč o zalihama sireva, predstavnici proizvođača obavešteni su da se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede već obratilo mlekarama koje plasiraju sir na tržište, kao i da je jedna domaća kompanija započela otkup prijavljenih zaliha sireva koje se nalaze na lageru.

U pogledu otkupne cene mleka, Ministarstvo je uputilo molbu mlekarama za korekciju cene, a predstavnici mlekara, koje su predložili sami proizvođači, uključeni su u direktan razgovor radi pune transparentnosti. Molba se odnosila na to da se od narednog obračuna otkupna cena mleka poveća za 5 dinara po litru, a Ministarstvo će zauzvrat pružiti podršku mlekarama u plasmanu sireva, uključujući pomoć u obezbeđivanju povoljnije cene i boljeg pozicioniranja proizvoda u trgovinskim lancima.

U cilju dugoročnog uređenja odnosa na tržištu, Vlada Republike Srbije će, na osnovu Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, utvrditi listu poljoprivrednih proizvoda za koje će biti obavezno zaključivanje ugovora između poljoprivrednog proizvođača i prerađivača ili otkupljivača. Ministar poljoprivrede će bliže propisati osnovne elemente ugovora za te proizvode, čime će se obezbediti jasna pravila, veća pravna sigurnost i predvidivost poslovanja za sve učesnike u lancu snabdevanja.

U cilju dodatne zaštite domaćeg tržišta, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede iniciraće povećanje carina na uvoz mleka u prahu, dok će razgovori sa Evropskom komisijom u vezi sa pitanjem prelevmana biti nastavljeni.

- Imajući u vidu postignut dogovor, smatramo da nema razloga za dalje blokade. Ministarstvo ostaje u potpunosti otvoreno za dijalog, a u toku nedelje biće zakazan sastanak sa ministrom prof. dr Draganom Glamočićem kako bi se nastavio direktan razgovor u cilju praćenja realizacije dogovorenih mera.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja da deluje kao partner poljoprivrednim proizvođačima, sa jasnim ciljem očuvanja domaće proizvodnje i stabilnosti tržišta - saopštili su iz Ministarstva.