Veća otkupna cena i manje zaliha: U Preljini postignut dogovor sa mlekarima - Država inicira carine na uvoz i obavezne ugovore
U Preljini kod Čačka održan je sastanak predstavnika Kabineta ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa predstavnicima poljoprivrednih proizvođača koji su prethodnih dana organizovali proteste i blokade.
Razgovor je vođen u konstruktivnoj atmosferi i postignut je dogovor o konkretnim merama u cilju stabilizacije tržišta mleka i zaštite domaće proizvodnje.
Kada je reč o zalihama sireva, predstavnici proizvođača obavešteni su da se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede već obratilo mlekarama koje plasiraju sir na tržište, kao i da je jedna domaća kompanija započela otkup prijavljenih zaliha sireva koje se nalaze na lageru.
U pogledu otkupne cene mleka, Ministarstvo je uputilo molbu mlekarama za korekciju cene, a predstavnici mlekara, koje su predložili sami proizvođači, uključeni su u direktan razgovor radi pune transparentnosti. Molba se odnosila na to da se od narednog obračuna otkupna cena mleka poveća za 5 dinara po litru, a Ministarstvo će zauzvrat pružiti podršku mlekarama u plasmanu sireva, uključujući pomoć u obezbeđivanju povoljnije cene i boljeg pozicioniranja proizvoda u trgovinskim lancima.
U cilju dugoročnog uređenja odnosa na tržištu, Vlada Republike Srbije će, na osnovu Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, utvrditi listu poljoprivrednih proizvoda za koje će biti obavezno zaključivanje ugovora između poljoprivrednog proizvođača i prerađivača ili otkupljivača. Ministar poljoprivrede će bliže propisati osnovne elemente ugovora za te proizvode, čime će se obezbediti jasna pravila, veća pravna sigurnost i predvidivost poslovanja za sve učesnike u lancu snabdevanja.
U cilju dodatne zaštite domaćeg tržišta, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede iniciraće povećanje carina na uvoz mleka u prahu, dok će razgovori sa Evropskom komisijom u vezi sa pitanjem prelevmana biti nastavljeni.
- Imajući u vidu postignut dogovor, smatramo da nema razloga za dalje blokade. Ministarstvo ostaje u potpunosti otvoreno za dijalog, a u toku nedelje biće zakazan sastanak sa ministrom prof. dr Draganom Glamočićem kako bi se nastavio direktan razgovor u cilju praćenja realizacije dogovorenih mera.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja da deluje kao partner poljoprivrednim proizvođačima, sa jasnim ciljem očuvanja domaće proizvodnje i stabilnosti tržišta - saopštili su iz Ministarstva.
Biznis Kurir