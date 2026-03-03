Slušaj vest

Proizvodnja nafte u potpunosti je zaustavljena na naftnom polju Rumaila, u blizini Basre, koje je najveće u Iraku i drugo najveće na svetu.

Obustava rada usledila je zbog popunjenih skladišnih kapaciteta u južnim lukama, do čega je došlo nakon zatvaranja Ormuskog moreuza.

Plovidba tankera kroz ovaj strateški važan moreuz gotovo je potpuno obustavljena nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael tokom vikenda pokrenuli vojnu kampanju, na koju je Iran odgovorio napadima širom regiona.

Pre toga, visoki predstavnici gasne industrije naveli su da Kina iza kulisa vrši pritisak na iranske zvaničnike, apelujući da ne ometaju izvoz katarskog gasa i drugih energetskih pošiljki kroz moreuz, prenosi Blumberg.

Nakon jučerašnjeg iranskog napada dronom, Katar je privremeno obustavio rad u Ras Lafanu, najvećem izvoznom LNG postrojenju na svetu, što predstavlja prvi potpuni prekid rada u gotovo tri decenije.

I najveća saudijska rafinerija obustavila rad

Podsetimo, saudijska naftna kompanija Aramko juče je prekinula rad u svojoj najvećoj rafineriji Ras Tanura nakon napada dronom, u incidentu koji je izazvao paniku na svetskim berzama i rast cena dizela.

Prema izvorima bliskim kompaniji, rad postrojenja kapaciteta 550.000 barela dnevno zaustavljen je iz predostrožnosti dok se procenjuje nastala šteta, navodi Blumberg.

Ras Tanura, koja se nalazi na obali Persijskog zaliva, predstavlja ključno čvorište za snabdevanje Evrope dizelom i drugim gorivima za transport.