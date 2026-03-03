Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović oglasila se na Instagramu nakon obilaska rekonstruisane zgrade Nacionalnog dispečerskog centra Elektromreže Srbije, ističući značaj novih ulaganja u energetsku infrastrukturu i jačanje sigurnosti snabdevanja električnom energijom.

- Sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem obišla sam rekonstruisanu zgradu Nacionalnog dispečerskog centra Elektromreže Srbije.

Ovo je era električne energije i pred nama su velika ulaganja kako bismo obezbedili sigurnost snabdevanja, posebno u regionima gde su postojali problemi, i kako bismo spremnije dočekali narednu zimu.

Nacionalni dispečerski centar i dijagnostičko-analitički centar Elektromreže Srbije su najmoderniji sistemi, u koje su uložena su ogromna sredstva za obezbeđivanje stabilnog, sigurnog i pouzdanog rada elektroenergetskog sistema za naše građane i privredu! - napisala je ministarka.