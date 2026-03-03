MOL proziva Hrvate: Janafove cene su tri puta veće od cena susednih zemalja! Rastu tenzije zbog tranzita nafte
JANAF trenutno naplaćuje više od tri puta veću tranzitnu naknadu koju naplaćuje operater naftovoda TAL, koji polazi iz susedne luke Trst i prolazi kroz Nemačku do Beča, saopštila je kompanija MOL, povodom
- Hrvatske cene su više od jedan i po puta veće od onih koje se primenjuju u ukrajinskom delu Društva, dok je Ukrajina u ratu, što predstavlja izuzetne izazove za ukrajinsku energetsku infrastrukturu, a ove okolnosti nisu prisutne u slučaju JANAF. Važno je napomenuti da takozvani kopneni transport kroz Ukrajinu isporučuje sirovu naftu u region direktno od proizvođača, bez dodatnih troškova transporta. Nasuprot tome, roba koja stiže u luku Omišalj prevozi se iz zemalja proizvođača (Libija, Saudijska Arabija, Kazahstan, Norveška i dr.) morskim putem u Hrvatsku, što znači dodatni trošak transporta od 20-25 dolara po toni - piše u saopštenju te kompanije.
Hrvatska ruta najskuplja
Kako ističu ovaj dodatni trošak čini ionako neopravdane troškove prevoza na hrvatskoj ruti još skupljim.
- Činjenica je i da je u 2022. godini, nakon izbijanja rata u Ukrajini, hrvatska kompanija povećala svoje transportne naknade za više od 70 odsto, dok kod ostalih pružalaca usluga nismo zabeležili sličan rast. Troškovi transporta mogu se uporediti na osnovu 100 kilometara - ističu u toj kompaniji.
Naknade po toni:
Naftovod Režija Cena (USD/tona/100km)
BTC Baku-Tbilisi-Džejhan 1.2 MOL (HU) Ukrajinska granica – Rafinerija Dunav, Mađarska 1.0
Transneft (RU) Samara – Beloruska granica 1.0
TAL / AVP Trst – Beč 1.4
Ukrtransnafta Beloruska granica (preko Ukrajine) – mađarska granica 3.4
JANAF Hrvatska – mađarska granica 5.3
Isporuke nafte bez ugovora
Iz MOL-a naglašavaju da trenutno ne postoji potpisan ugovor između MOL-a i JANAF-a, što znači da se trenutne isporuke odvijaju u zakonski neregulisanom okruženju.
- MOL idalje pokušava da postigne dogovor, ali JANAF očigledno zloupotrebljava svoju poziciju ne nudeći transport sirove nafte u skladu sa industrijskim cenama i ne uzimajući u obzir dodatne troškove pomorskog transporta. Istovremeno, novim sporazumom bi se rešavanje sporova stavilo pod hrvatsko pravo i nadležnost sudova u Zagrebu, umesto austrijskog zakona i Arbitražnog suda u Beču, što je praksa poslednjih godina. MOL to ne može prihvatiti - ističu u MOL-u-