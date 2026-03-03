Slušaj vest

JANAF trenutno naplaćuje više od tri puta veću tranzitnu naknadu koju naplaćuje operater naftovoda TAL, koji polazi iz susedne luke Trst i prolazi kroz Nemačku do Beča, saopštila je kompanija MOL, povodom

- Hrvatske cene su više od jedan i po puta veće od onih koje se primenjuju u ukrajinskom delu Društva, dok je Ukrajina u ratu, što predstavlja izuzetne izazove za ukrajinsku energetsku infrastrukturu, a ove okolnosti nisu prisutne u slučaju JANAF. Važno je napomenuti da takozvani kopneni transport kroz Ukrajinu isporučuje sirovu naftu u region direktno od proizvođača, bez dodatnih troškova transporta. Nasuprot tome, roba koja stiže u luku Omišalj prevozi se iz zemalja proizvođača (Libija, Saudijska Arabija, Kazahstan, Norveška i dr.) morskim putem u Hrvatsku, što znači dodatni trošak transporta od 20-25 dolara po toni - piše u saopštenju te kompanije.

Hrvatska ruta najskuplja

Kako ističu ovaj dodatni trošak čini ionako neopravdane troškove prevoza na hrvatskoj ruti još skupljim.

- Činjenica je i da je u 2022. godini, nakon izbijanja rata u Ukrajini, hrvatska kompanija povećala svoje transportne naknade za više od 70 odsto, dok kod ostalih pružalaca usluga nismo zabeležili sličan rast. Troškovi transporta mogu se uporediti na osnovu 100 kilometara - ističu u toj kompaniji.

Naknade po toni:

Naftovod Režija Cena (USD/tona/100km)

BTC Baku-Tbilisi-Džejhan 1.2 MOL (HU) Ukrajinska granica – Rafinerija Dunav, Mađarska 1.0

Transneft (RU) Samara – Beloruska granica 1.0

TAL / AVP Trst – Beč 1.4

Ukrtransnafta Beloruska granica (preko Ukrajine) – mađarska granica 3.4

JANAF Hrvatska – mađarska granica 5.3

Isporuke nafte bez ugovora

Iz MOL-a naglašavaju da trenutno ne postoji potpisan ugovor između MOL-a i JANAF-a, što znači da se trenutne isporuke odvijaju u zakonski neregulisanom okruženju.