Slušaj vest

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto i njegova slovačka koleginica i potpredsednica vlade Denisa Sakova uputili pismo hrvatskom ministru ekonomije Anti Šušnjaru.

- Očekujemo da Hrvatska, za razliku od Ukrajine, neće dovesti u opasnost bezbednost snabdevanja naftom Mađarske i Slovačke iz političkih razloga - rekao je mađarski ministar i dodao:

- Prethodno smo pregovarali sa Slovačkom da Mađarska i Slovačka mogu da nastave da kupuju jeftinu rusku sirovu naftu preko cevovoda Družba. Naše izuzeće od sankcija takođe uključuje mogućnost da, ako se onemogući cevovodni transport, možemo da kupujemo rusku naftu i morskim putem, odnosno u skladu sa pravilima iz Brisela, odmah omogući transport ruske sirove nafte do Mađarske i Slovačke preko JANAF-a - naglasio je Sijarto.

Hrvatski ministar ekonomije Ante Šušnjar je u rekordnom roku odgovorio da nafta može da poteče u bilo kom trenutku " u skladu sa zakonodavstvom EU i propisima OFAC-a (agencije Ministarstva finansija SAD), ali je jasno stavio do znanja da ruska nafta ne bi trebalo i ne može da uđe u JANAF".

- Bure kupljeno od Rusije može nekim zemljama izgledati jeftinije, ali pomaže u finansiranju rata i napada na ukrajinski narod. Vreme je da se zaustavi ovo ratno profiterstvo - rekao je Šušnjar.

On tvrdi da je pismo mađarskog ministra spoljnih poslova Petera Sijarta i slovačke ministarke ekonomije Denise Sakove prilično nediplomatskog tona.

- Tvrdi se da Ukrajina ne obnavlja isporuke putem gasovoda Družba iz političkih razloga, a od Hrvatske se traži da ne dovodi u pitanje bezbednost snabdevanja naftom Mađarske i Slovačke i da prestane da politizuje i ideologizuje energetsku bezbednost - dodao je on.

Mađarska i Slovačka su ranije dobile izuzeće od sankcija na uvoz ruske nafte preko "Družbe“ zbog svog geografskog položaja i navodne potrebe za prilagođavanjem tehnoloških procesa u svojim rafinerijama, a nakon nedavne posete Viktora Orbana Vašingtonu, ono je dodatno produženo za godinu dana.

- Infrastruktura se ne menja preko noći, ali narativi ponekad jeste - napisao je ministar ekonomije Šušnjar na mreži X, nekadašnjem Tviteru.