Na vanrednoj Glavnoj skupštini kompanije JANAF, održanoj danas, akcionari su doneli odluku o ulaganju u projekat istraživanja i eksploatacije ugljovodonika na teritoriji Republike Kazahstan, saopštila je ova kompanija.

Ulaganje kroz povećanje kapitala

Skupština je odobrila učešće JANAF-a u povećanju osnovnog kapitala društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o., kroz uplatu novčanog uloga radi sticanja poslovnog udela, uz preuzimanje obaveze dodatnih uplata u skladu sa Društvenim ugovorom.

Na osnovu donete odluke, JANAF će postati član društva GEOENERGIJA RAZVOJ zajedno sa Agencijom za ugljovodonike, uz obavezu dodatnih finansijskih ulaganja do maksimalnog iznosa od 43.680.000 evra. Ova sredstva biće usmerena na finansiranje projekta istraživanja i eksploatacije nafte i gasa na istražnom polju Šigis (Shygys) u Kazahstanu, u okviru strateškog partnerstva sa državnom kompanijom KazMunayGas.

Diverzifikacija kao odgovor na izazove

Uprava JANAF-a, koju čine predsednik Uprave Stjepan Adanić i članovi Vladislav Veselica i Ivan Barbarić, ocenila je da je širenje poslovnih aktivnosti jedan od ključnih strateških ciljeva kompanije u uslovima složenih tržišnih i geopolitičkih okolnosti.

Kako je istaknuto, osnovni cilj ovog ulaganja jeste jačanje dugoročne stabilnosti poslovanja, kao i nastavak rasta i razvoja JANAF-a kao značajnog energetskog subjekta u regionu, pri čemu će projekat u Kazahstanu imati važnu ulogu.

Produbljivanje saradnje sa kazahstanskim partnerima

Iz Uprave podsećaju da je ovo ulaganje rezultat višegodišnje saradnje sa partnerima iz Kazahstana i nastavak odnosa započetih potpisivanjem Memoranduma o razumevanju sa kompanijom KazMunayGas pre dve godine.

Navode i da ovaj projekat predstavlja osnovu za dalju transformaciju JANAF-a u modernu energetsku kompaniju, čije poslovanje prevazilazi dosadašnji fokus na transport i skladištenje nafte i naftnih derivata.

Šira strategija energetske tranzicije

Kako ističu iz Uprave, izlazak na tržište Kazahstana deo je šire razvojne strategije JANAF-a, koja obuhvata i ulaganja u obnovljive izvore energije, kao i druge projekte diverzifikacije, sa ciljem obezbeđivanja dugoročnog, stabilnog i održivog poslovanja u interesu vlasnika, zaposlenih i šire zajednice.