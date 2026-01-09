Stiže nafta u Srbiju: Otklonjene sve prepreke, NIS spreman da uveze sirove derivate preko JANAF-a
Očekuje se da prve količine sirove nafte budu isporučene Rafineriji nafte Pančevo tokom naredne nedelje, dok kompanija planira i uvoz dodatnih količina sirovine. U skladu sa dinamikom isporuka, NIS planira i početak startnih aktivnosti u pančevačkoj rafineriji.
NIS podseća da je u Rafineriji nafte Pančevo početkom decembra prošle godine obustavljen rad proizvodnih postrojenja zbog nedostatka sirove nafte za preradu, do čega je došlo kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo prema kompaniji NIS.
Posebnom licencom koju je Kancelarija za kontrolu strane imovine (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD izdala 31. decembra 2025. godine, kompaniji NIS je ponovo omogućeno obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom tekuće godine. Ta licenca obuhvata ponovno pokretanje rafinerijske prerade, uvoz sirove nafte, kao i obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje.
Biznis Kurir