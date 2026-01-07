Slušaj vest

Srbija će moći da kupi pet odsto akcija u NIS-u u narednom periodu, rekao je danas predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

- Nadam se da ćemo u narednom periodu moći da kupimo bar još 5 odsto akcija u NIS-u i pitali bismo se nešto, ne bismo tamo bili neko ko ne odlučuje ni o čemu. Tada bismo mogli da imamo uvid u finansije i sve drugo. Mislim da je to realno.

- Imamo novca za to - dodao je.

