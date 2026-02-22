Slušaj vest

Reč je o objektu na Staroj planini koji predstavlja dobru osnovu za adaptaciju, s obzirom na to da su najvažniji konstruktivni delovi već sređeni - kameni temelji i krov su potpuno renovirani.

Kuća je osmišljena kao prizemni stambeni prostor, dok se ispod cele površine nalazi podrum iste kvadrature. U njemu su dve prostorije koje mogu poslužiti za više namena, ali i kao dodatni stambeni deo. Jedna od prostorija ima prozor, pa je pogodna i za radni prostor ili manju garsonjeru.

Moguća adaptacija po potrebi vlasnika

U kuću vode kamene stepenicama koje vode do hodnika od oko 14 kvadrata. Ovaj deo može da se uredi kao funkcionalan ulazni prostor, ali i da se prilagodi za dodatno kupatilo ili ostavu, u zavisnosti od potreba budućih vlasnika.

Kuća na Staroj planini oglašena na prodaju za 9.000 evra

Sa obe strane hodnika nalaze se dve glavne sobe. Manja, od oko 18 kvadrata, može biti spavaća soba ili kuhinja sa trpezarijom, dok veća prostorija od približno 30 kvadrata pruža dovoljno mesta za dnevni boravak ili glavnu spavaću sobu.

Plac se prostire na oko 300 kvadrata, a dodatnu vrednost daje veliko stablo oraha i nekoliko šljiva. Dvorište ostavlja dovoljno prostora za bazen, letnjikovac ili dečje igralište. Voda je već obezbeđena na placu, dok se priključak za struju nalazi na granici parcele.