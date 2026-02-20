Slušaj vest

Za mnoge koji pomno čekaju da nađu svoju idealnu kuću na selu koju bi pretvorili u vikendicu ili mesto za stalan boravak, pojavila se baš onakva o kakvoj su maštali. Milica je na Fejsbuku oglasila svoju nekretninu, vikendicu u mestu Gotovac kod Mataruške banje.

Prednost ovog objekta je i blizina znamenitosti poput manastira Žiča, a vlasnica navodi da je Kraljevo praktično "na dlanu".

Screenshot (112).png
Foto: Facebook Printscreen/Jeftine nekretnine Srbija

Celokupan plac zajedno sa objektima okružen je hrastovom šumom i izolovan je od guže, što ga čini idealnim za porodice sa malom decom. 

Na prodaju je vikendica sa pomoćnim objektom, strujom i bunarom. Iza vikendice nalazi se prostran voćnjak, a nekretnina je upisana na vlasnika 1/1.

Screenshot (113).png
Foto: Facebook Printscreen/Jeftine nekretnine Srbija

Cena navedenog iznosi 16.000 evra, što su mnogi u komentarima ispod objave ocenili čak i kao nedovoljno novca za sve ono što se nudi.

Biznis Kurir/Facebook

Ne propustiteNekretnineSofronijević: Prijavljeni objekti se upisuju u katastar, do sada nije bilo prigovora
1770298522_lucani-sofronijevic-svoj-na-svome-fotorina23.jpg
NekretnineU ovim gradovima moguće je kupiti stan 40 odsto jeftnije: Evo kako do povoljnije cene kvadrata
Stanovi
Nekretnine"Kupovinu nekretnina je važno optimizovati prema našim potrebama" Stručnjaci stanovima, kućama i izazovima kredita: "Pitanje je dokle ćemo stići sa otplatom..."
nektretnine.jpg
NekretnineKupili stan, dobili horor: Pogledajte šta je srpski investitor prodao pod "luksuznom novogradnjom", a stanara košta još na hiljade evra (foto)
novogradnja