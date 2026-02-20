Slušaj vest

Za mnoge koji pomno čekaju da nađu svoju idealnu kuću na selu koju bi pretvorili u vikendicu ili mesto za stalan boravak, pojavila se baš onakva o kakvoj su maštali. Milica je na Fejsbuku oglasila svoju nekretninu, vikendicu u mestu Gotovac kod Mataruške banje.

Prednost ovog objekta je i blizina znamenitosti poput manastira Žiča, a vlasnica navodi da je Kraljevo praktično "na dlanu".

Foto: Facebook Printscreen/Jeftine nekretnine Srbija

Celokupan plac zajedno sa objektima okružen je hrastovom šumom i izolovan je od guže, što ga čini idealnim za porodice sa malom decom.

Na prodaju je vikendica sa pomoćnim objektom, strujom i bunarom. Iza vikendice nalazi se prostran voćnjak, a nekretnina je upisana na vlasnika 1/1.

Foto: Facebook Printscreen/Jeftine nekretnine Srbija

Cena navedenog iznosi 16.000 evra, što su mnogi u komentarima ispod objave ocenili čak i kao nedovoljno novca za sve ono što se nudi.