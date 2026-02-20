Slušaj vest

Bilo da je reč o Zastavi, Mercedesu ili Bentleyju, svaki automobil može da zahvati rđa. Iako se korozija u određenoj meri može sanirati, postoje primeri vozila koja je rđa bukvalno uništila.

Jedan neverovatan snimak objavljen na Instagramu pokazuje koliko daleko proces korozije može da ode.

Radi se o vlasniku Ford Focusa koji je odlučio da automobil odveze u servis, a prizor koji su mehaničari zatekli bio je toliko šokantan da su morali da ga zabeleže kamerom. Video je do sada pogledalo dva miliona ljudi.

Vlasnik Forda se požalio da tokom vožnje čuje lupanje, koje je postajalo sve jače sa povećanjem brzine. Kada su mehaničari podigli automobil, imali su šta da vide, donji deo vozila bio je potpuno zahvaćen korozijom, gotovo pred pucanjem.

Karoserije savremenih automobila uglavnom su dobro zaštićene i nisu previše sklone rđanju. Međutim, kritične tačke poput spojeva, kao i mehanički delovi podvozja, most i vilice, znatno su osetljiviji na pojavu korozije.

Ukoliko primetite nekoliko oksidiranih mesta, nema razloga za paniku, ali je preporučljivo zakazati pregled kod stručnjaka za sanaciju. U slučajevima ozbiljnijih oštećenja jedino trajno rešenje jeste kvalitetna zamena delova, poput blatobrana, rubnjaka ili pragova.