- Definisali smo preciznu agendu narednih aktivnosti usmerenih na jačanje spoljnotrgovinske razmene i povećanju broja investicija u više industrija, gde god postoje potencijali za međusobnu saradnju i ostvarivanje većeg obima spoljnotrgovinske razmene. Ključna tema o kojoj smo razgovarali bila je utvrđivanje preferencijalnog režima trgovine za grupe proizvoda sa najvećim potencijalom, kako bi i srpski i uzbekistanski proizvodi bili još konkurentniji. Jedna od važnijih tema bila je upravo činjenica da Srbija ima velike konkurentske prednosti zahvaljujući sporazumima od slobodnoj trgovini i pristupu preferencijalnim tržištima, što našu zemlju pozicionira kao kapiju ka mnogim zemljama i upravo zato smo razgovarali o novim investicijama uzvekistanskih kompanija u Srbiji - rekla je Mesarović.