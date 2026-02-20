Slušaj vest

- Definisali smo preciznu agendu narednih aktivnosti usmerenih na jačanje spoljnotrgovinske razmene i povećanju broja investicija u više industrija, gde god postoje potencijali za međusobnu saradnju i ostvarivanje većeg obima spoljnotrgovinske razmene. Ključna tema o kojoj smo razgovarali bila je utvrđivanje preferencijalnog režima trgovine za grupe proizvoda sa najvećim potencijalom, kako bi i srpski i uzbekistanski proizvodi bili još konkurentniji. Jedna od važnijih tema bila je upravo činjenica da Srbija ima velike konkurentske prednosti zahvaljujući sporazumima od slobodnoj trgovini i pristupu preferencijalnim tržištima, što našu zemlju pozicionira kao kapiju ka mnogim zemljama i upravo zato smo razgovarali o novim investicijama uzvekistanskih kompanija u Srbiji - rekla je Mesarović.

Uskoro se očekuje, kako je rekla Mesarović, posetu potpredsednika Vlade Republici Srbiji, koji će predvoditi veliku privrednu delegaciju, kako bi u najkraćem roku konkretizovali dogovoreno i već u ovoj godini ostvarili značajan rast spoljnotrgovinske razmene.

- Zahvaljujući viziji predsednika Aleksandra Vučića, Vladi Republike Srbije vođene predsednikom Vlade i Srpskoj naprednoj stranci na čelu sa Milošem Vučevićem nastavljamo da osvajamo nova tržišta i borimo se za naše privrednike - rekla je Mesarović.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizMesarović se sastala sa predstavnicima ministarstva poljoprivrede Uzbekistana: Fokus na povećanju spoljnotrgovinske razmene
Adrijana Mesarović u Uzbekistanu
DruštvoMinistarka Mesarović: Uredno snabdevanje električnom energijom u celoj Srbiji
Adrijana Mesarović u poseti Rumi
PolitikaBRUTALAN ODGOVOR NAPREDNJAKA NA SKANDALOZNU PRIJAVU MARINIKE PROTIV LIDERA SNS VUČEVIĆA: Ovo su poruke Starovića, Mesarovićeve i Vučinićeve
WhatsApp Image 2025-01-21 at 6.34.55 PM (3).jpeg
InfoBizMinistarka Mesarović o snabdevanju električnom energijom: Radnici na terenu danonoćno, situacija stabilna
Dalekovod