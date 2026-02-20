Mesarović s potpredsednikom vlade Azerbejdžana: Definisane aktivnosti na jačanju spoljnotrgovinske razmene i povećanju broja investicija
- Definisali smo preciznu agendu narednih aktivnosti usmerenih na jačanje spoljnotrgovinske razmene i povećanju broja investicija u više industrija, gde god postoje potencijali za međusobnu saradnju i ostvarivanje većeg obima spoljnotrgovinske razmene. Ključna tema o kojoj smo razgovarali bila je utvrđivanje preferencijalnog režima trgovine za grupe proizvoda sa najvećim potencijalom, kako bi i srpski i uzbekistanski proizvodi bili još konkurentniji. Jedna od važnijih tema bila je upravo činjenica da Srbija ima velike konkurentske prednosti zahvaljujući sporazumima od slobodnoj trgovini i pristupu preferencijalnim tržištima, što našu zemlju pozicionira kao kapiju ka mnogim zemljama i upravo zato smo razgovarali o novim investicijama uzvekistanskih kompanija u Srbiji - rekla je Mesarović.
Uskoro se očekuje, kako je rekla Mesarović, posetu potpredsednika Vlade Republici Srbiji, koji će predvoditi veliku privrednu delegaciju, kako bi u najkraćem roku konkretizovali dogovoreno i već u ovoj godini ostvarili značajan rast spoljnotrgovinske razmene.
- Zahvaljujući viziji predsednika Aleksandra Vučića, Vladi Republike Srbije vođene predsednikom Vlade i Srpskoj naprednoj stranci na čelu sa Milošem Vučevićem nastavljamo da osvajamo nova tržišta i borimo se za naše privrednike - rekla je Mesarović.
Biznis Kurir