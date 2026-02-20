U Lilly drogerijama do kraja februara sve za muškarce na sniženju do 35 odsto
Lilly Drogerie su ovog februara pripremile specijalnu akciju za muškarce, predvođenu brendom Old Spice, koji već više od 80 godina gradi kredibilitet kroz prepoznatljive mirise, snažne formule i proizvode koji su sastavni deo svakodnevne rutine savremenih muškaraca.
Do kraja februara, u svim Lilly drogerijama i na online shop-u sve za muškarce jena sniženju do 35 odsto. Početak akcije obeležen je u TC Galerija, u kojoj su se okupili brojni influenseri i predstavnici medija, koji su se bolje upoznali sa brendom i učestvovali u zanimljivoj aktivaciji. Pobednik aktivacije će osvojenu nagradu donirati humanitarnoj organizaciji ili ustanovi po svom izboru.
Brend Old Spice je dizajniran tako da muškarcima omogućava da uvek budu sveži i da se dobro osećaju u svojoj koži. Upravo u tome leži njegova snaga – jednostavni, efikasni proizvodi koji pružaju vrhunske rezultate. Old Spice kombinuje klasičan stil sa modernom energijom, pružajući osećaj čistoće i samopouzdanja tokom celog dana.
Svi proizvodi za mušku negu dostupni su u Lilly drogerijama širom Srbije, kao i putem online shop-a, omogućavajući muškarcima i onima koji ih vole da izaberu pouzdanu i efikasnu negu koja ostavlja snažan i dugotrajan utisak.
