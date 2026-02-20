Slušaj vest

Lilly Drogerie su ovog februara pripremile specijalnu akciju za muškarce, predvođenu brendom Old Spice, koji već više od 80 godina gradi kredibilitet kroz prepoznatljive mirise, snažne formule i proizvode koji su sastavni deo svakodnevne rutine savremenih muškaraca.

Do kraja februara, u svim Lilly drogerijama i na online shop-u sve za muškarce jena sniženju do 35 odsto. Početak akcije obeležen je u TC Galerija, u kojoj su se okupili brojni influenseri i predstavnici medija, koji su se bolje upoznali sa brendom i učestvovali u zanimljivoj aktivaciji. Pobednik aktivacije će osvojenu nagradu donirati humanitarnoj organizaciji ili ustanovi po svom izboru.

Foto: Srđan Bosnić

Brend Old Spice je dizajniran tako da muškarcima omogućava da uvek budu sveži i da se dobro osećaju u svojoj koži. Upravo u tome leži njegova snaga – jednostavni, efikasni proizvodi koji pružaju vrhunske rezultate. Old Spice kombinuje klasičan stil sa modernom energijom, pružajući osećaj čistoće i samopouzdanja tokom celog dana.

Foto: Srđan Bosnić

Svi proizvodi za mušku negu dostupni su u Lilly drogerijama širom Srbije, kao i putem online shop-a, omogućavajući muškarcima i onima koji ih vole da izaberu pouzdanu i efikasnu negu koja ostavlja snažan i dugotrajan utisak.







