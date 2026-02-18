Slušaj vest

U Srbiji smo navikli na razne mahinacije sa zaradama, ali ispovest jednog šefa na društvenoj mreži Reddit otvorila je novu dimenziju. Naime, radnik jedne velike privatne firme, koji zarađuje oko 150.000 dinara, zatražio je od nadređenih da mu se plata zvanično smanji na minimalac. Razlog? Razvod braka i želja da bivšoj supruzi i detetu plaća što manju alimentaciju.

Ono što je ovu priču učinilo viralnom nije samo radnikov zahtev, već neočekivana reakcija vlasnika firme koja je zatekla čak i njegove najbliže saradnike.

Oduševljenje umesto otkaza

Autor objave, koji je direktno nadređen pomenutom radniku, ispričao je kako je ovu bizarnu situaciju preneo vlasniku firme, očekujući oštru osudu. Umesto toga, gazda je reagovao s oduševljenjem.

- Pomenuo sam to vlasniku kao anegdotu misleći da će sigurno odbiti, međutim on je sa oduševljenjem pristao, čak je posle otišao do tog radnika i pred svima mu glasno obećao da ćemo se sve dogovoriti - navodi ovaj šef, dodajući da sumnja da je vlasnik "poludeo od moći" i da mu ovakve mutne radnje služe kao zabava.

Korisnici Reddita su, međutim, brzo ukazali na mnogo prizemniji motiv vlasnika, smanjenjem zvanične plate sa 150.000 na minimalac, firma štedi ogromne sume na porezima i doprinosima.

- Vlasnik je pristao jer je smanjio troškove za doprinose za nekih 30.000 dinara i to mu je rekao pred svima, njemu odgovara da svi to zatraže - glasi jedan od komentara.

Može li šef da završi na sudu

Autor objave izrazio je opravdan strah, ako dud posumnja kako je nekom plata "preko noći" pala za skoro 100.000 dinara, ko će snositi posledice? Šef se pita da li on, kao posrednik, može krivično odgovarati.

Pravni saveti sa mreža su podeljeni, ali upozoravajući:

Prema pojedincima, radnik će verovatno potpisati aneks ugovora, ali sud u postupcima za alimentaciju može tražiti uvid u životni standard oca. Ako otac sa "minimalcem" vozi skup auto i živi luksuzno, sud može odrediti alimentaciju mimo zvaničnih primanja.

Što se tiče kazni za firmu, korisnici navode da je i tako nešto moguće:

- Ako bi se dokazalo da zaposleni dobija deo zarade na ruke, firma bi dobila ogromnu kaznu - upozoravaju korisnici.

Iako direktnu odgovornost snosi zakonski zastupnik firme, potpisivanje i sprovođenje odluka za koje se zna da su protivzakonite uvek nosi rizik.

Ipak, u moru pravnih dilema, najviše pažnje privukao je etički aspekt. Većina korisnika oštro je osudila pokušaj radnika da sabotira sopstveno dete, ali i spremnost firme da mu u tome pomogne.

- Da sam na tvom mestu tražio bih da mi radnik pismeno dostavi zahtev za smanjenjem plate u kojem mora navesti razlog. Ovde će dete da ispašta, a ti ćeš biti posrednik u tome. Zakonski ti možda ništa neće biti, ali moralno i etički hoće - poručio je jedan od korisnika autoru.