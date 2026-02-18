Slušaj vest

Ovaj najveći turistički događaj u regionu ove godine se održava pod sloganom "Jedno putovanje, hiljadu priča" i okupiće više od 350 izlagača iz 18 zemalja, a država partner je Republika Kipar, saopšteno je iz vlade.

Međunarodni sajam turizma biće otvoren u 11 sati u Hali 4 i trajaće do 22. februara.

Tokom sajma biće održan i 21. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme HORECA-OPREMA, centralni događaj namenjen profesionalcima iz ugostiteljske i hotelijerske industrije.

Biznis Kurir/Telegraf

