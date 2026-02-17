Slušaj vest

Ovo je objavila kompanija ElevenEs i navela da je završila prvo zatvaranje svoje investicione runde serije B, uz podršku Caterpillar Venture Capital, Inc., ogranka u vlasništvu kompanije Caterpillar Inc.

Reč je o svetski priznatom proizvođaču građevinske i rudarske opreme, dizel i gasnih motora za vanputnu primenu, industrijskih gasnih turbina i dizel-električnih lokomotiva, a pored njih, u ovoj investicionoj rundi učestvovao je i ogranak BST (HK) Ltd., ključne trgovačke kuće metalima i sirovinama sa sedištem u Hong Kongu.

Ova transakcija, istakli su iz kompanije ElevenEs predstavlja značajnu prekretnicu za budućnost evropske proizvodnje baterija, jer će prikupljena sredstva biti iskorišćena za početne faze infrastrukture i opreme za planiranu mega fabriku kapaciteta 1GWh.

ElevenEs intenzivira svoju zaštićenu LFP Edge tehnologiju baterija kako bi zadovoljio stroge zahteve performansi industrijskih vozila i opreme u rudarstvu, građevinarstvu, železničkom i pomorskom sektoru, naveli su iz kompanije. Pored toga, tehnologija je namenjena za električna vozila, autobuse, kamione i sisteme za skladištenje energije.

Nakon završetka industrijskog pilot postrojenja za proizvodnju baterija 2023. godine, ElevenEs će preći sa pilot operacija na masovnu proizvodnju, specijalizujući se za visokoperformansne LFP prizmatične ćelije ("blade" dizajn).

Novi fabrički kompleks obuhvataće skoro 25.000 kvadratnih metara proizvodnih pogona, navodi se u saopštenju i dodaje da projekat ElevenEs-a gradi visokotehnološki ekosistem u Srbiji koji će zapošljavati više od 350 ljudi.