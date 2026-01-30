Slušaj vest

Srbija dobija Mega fabriku kakve nema u Evropi. U pitanju je proizvodnja LFP baterija, a investitor projekta je kompanija ElevenEs d.o.o. iz Subotice koja donosi revoluciju u ovoj vrsti proizvodnje, a potreba za ovom vrstom baterija raste iz dana u dan zato što su neophodne, osim za tešku industriju i energetski sektor i za električne automobile. Ekipa Kurira posetila je pilot proizvodni pogon u kome sve funcioniše kao pod konac.

Dobili ste dozvolu za pripremu terena za izgradnju fabrike LFP baterija u Subotici. Koliko će trajati čitav proces izgradnje i šta će sve biti u samom kompleksu?

- Dobijanje dozvole 19. januara 2026. godine za radove na lokaciji od 18,3 hektara je ključna prekretnica. Pripremni radovi kreću za oko desert dana, a naš plan je da prva faza Megafabrike bude operativna već 2027. godine. Kompleks će biti tehnološka inovacija na skoro 25.000 kvadratnih metara, gde će se pod jednim krovom odvijati sve - od visokoprecizne proizvodnje elektroda, preko sastavljanja

ćelija, formiranja, pado finalne montaže baterijskih ćelija i modula - kažu za Biznis Kurir Nada Filipović, zadužena za korporativne poslove i komunikacije u ovoj kompaniji.

Nemanja Mikać, generalni direktor ElevenEs-a: Temelj nove industrijske ere - Dobijanje dozvole za pripremne radove u Subotici je trenutak kada naša vizija o prvoj evropskoj LFP fabrici baterija dobija svoju fizičku materijalizaciju. Ovo nije samo izgradnja novih objekata i opreme – ovo je temeljac nove industrijske ere u Subotici. ElevenEs ne pravi samo baterije, mi pravimo rešenje za energetsku nezavisnost Evrope. Ponosan sam na naš tim od preko 110 stručnjaka koji su dokazali da domaće znanje i ekspertiza može da predvodi evropsku zelenu tranziciju - rekao je Mikać.

Foto: ElevenEs

Ovo će biti prva fabrika ove vrste u Evropi, po čemu je posebna?

- Posebna je jer donosi LFP (litijum-gvožđe-fosfat) tehnologiju koja je trenutno najtraženija na svetu, a koju Evropa do sada nije proizvodila masovno iz brojnih razloga. Naša specifičnost je u sopstvenoj inovaciji - tzv. "Edge” prizmatičnim ćelijama. One su bezbednije, dugovečnije i jeftinije od klasičnih baterija. ElevenEs ovim pristupom poslovanju postaje lider, a ne pratilac trendova.

Koliko će ova fabrika značiti za ekonomiju Srbije i kakve su procene zaposlenosti?

- Projekat predstavlja priliku za razvoj za ceo sever naše zemlje. Po završetku gradnje i u prvoj fazi zapošljavanja, Megafabrika će zaposliti oko 350 ljudi, dok je indirektni uticaj višestruko veći kroz lanac domaćih dobavljača koji želimo da osnažimo. Već danas, ElevenEs zapošljava preko 110 vrhunskih inženjera i naučnika 13 različitih nacionalnosti.

Foto: ElevenEs

Šta su zapravo LFP baterije i za šta se sve koriste?

- To su baterije nove generacije. Zahvaljujući hemijskom sastavu na bazi gvožđa i fosfata, one su ekstremno bezbedne. Njihova primena je široka: od električnih automobila i gradskih autobusa, preko teške industrije do ogromnih sistema za skladištenje energije koji se koriste u solarnim parkovima i vetroelektranama. One su ključ za stabilnu i zelenu energetsku mrežu.

Vaša kompanija je 2021. pokrenula istraživački centar, a sredinom 2023. pilot proizvodnju. Koliko je proizvodnja bezbedna?

- Naš pilot pogon u Subotici već dve godine uspešno isporučuje uzorke najpoznatijim svetskim proizvođačima i odvija se po najvišim EU ekološkim standardima. Naši zaposleni rade u okruženju koje je tehnološki naprednije od većine gotovo svih domaćih i većine evropskih fabrika. Naši procesi proizvodnje su poput procesa u pogonima farmaceutske industrije.

Ključni podaci ● Lokacija: Subotica, Industrijska zona (18,3 hektara)

● Površina objekta (Faza 1): ~25.000 m2

● Tehnologija: LFP (Lithium Iron Phosphate) – bez kobalta i nikla

● Kapacitet (Megafactory): 1-2 GWh godišnje

● Broj zaposlenih: od 350 u prvoj fazi (preko 110 trenutno zaposlenih

stručnjaka)

● Bezbednost: Najviši stepen termičke stabilnosti (nezapaljive ćelije)

● Ekologija: 100% reciklabilan proizvod, proizvodnja uz obnovljive izvore

energije

Foto: ElevenEs

Koliki će biti kapacitet nove fabrike i kome prodajete baterije?

- Nova Megafabrika će isporučivati 1 GWh kapaciteta godišnje (1.000 MWh), što je ekvivalent energiji za sve autobuse javnog prevoza. Naši kupci su vodeći evropski proizvođači automobila i kompanije koje grade velike sisteme za skladištenje energije. Mi im nudimo alternativu i nezavisnost od azijskih dobavljača, razvijeno ovde u Subotici, u Srbiji.

Da li ove baterije mogu da se recikliraju?

- Apsolutno. LFP baterije su 100% reciklabilne. U ElevenEs-u primenjujemo principe cirkularne ekonomije od prvog dana postojanja kompanije.