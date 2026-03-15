Slušaj vest

Stambeno pitanje već godinama je jedno od gorućih na Balkanu, posebno za mlade parove koji rade, plaćaju kiriju i pokušavaju da planiraju budućnost. Upravo takvu dilemu otvorila je nedavna objava na Redditu, u kojoj devojka (29) opisuje situaciju u kojoj se nalazi sa svojim partnerom (30).

Žive kao podstanari već nekoliko godina, umorni su od plaćanja kirije i slabo plaćenih poslova, a žele nešto svoje, manju kuću, dvorište i mir. Međutim, oko ključnog pitanja ne mogu da se slože.

Autorka objave otvoreno piše:

- Dečko (30) i ja (29) živimo kao podstanari već par godina. Dosta nam je, naravno, a dosta nam je slabo plaćenih od 9 do 5 poslova. Želimo nešto svoje, manju kuću, vrt i svoj mir. Međutim, ja sam otvorenija za opciju uzimanja nekretnine na kredit, a on baš i nije. Kaže da ćemo se zakopati u dužničko ropstvo, time ostati vezani uz neki od 9 do 5 posao jer ćemo morati da plaćamo ratu kredita i na kraju ćemo zbog kamate banci dati 2x, ako ne i 3x više novca. Ni on nije srećan sa solucijom kirije, želi svoje čak i više nego ja, ali, iskreno, ne vidim nijedan drugi način da to ostvarimo osim kreditom. Moje pitanje je koliko je stvarno ‘strašno’ imati stambeni kredit, osećaš li se zarobljeno, moraš li ostati na lošim poslovima samo zato jer ti plaćaju ratu, možeš li pokrenuti svoj biznis? Eto, je li zaista tako loše i katastrofalno imati kredit narednih 20-30 godina?”

U dodatnom pitanju dotakla se i jedne od najvećih briga mlađe generacije:

- Postoji li sloboda otvaranja sopstvenog biznisa/ulaska u preduzetništvo dok imaš stambeni kredit ili moraš baš da imaš siguran 9-5 posao do kraja?

Objava je pokrenula burnu raspravu, a komentari su pokazali koliko su iskustva i stavovi različiti, ali i koliko je problem sistemski, piše Slobodna Dalmacija.

Nije strašno kao što izgleda

Jedna od prvih reakcija stigla je od osobe koja već ima kredit i ne doživljava ga dramatično:

- Imam kredit, ne razmišljam o njemu osim na dan kad ga plaćam. Dala sam otkaz na poslu od 9 do 5 u međuvremenu, otvorila firmu.

Drugi komentator poredi kredit sa kirijom i jasno zauzima stav:

- Manje je grozno nego davati novac u vetar (kiriju). Izvor: plaćam 1.000 evra ratu stambenog kredita narednih 30 godina. Dužničko ropstvo je glupost od stava jer nema rešeno stambeno pitanje i svakako svaki mesec plaća kiriju za stan iz kojeg ga mogu izbaciti. Tražite nekretninu koju možete da priuštite, što, na kraju krajeva, i ova ograničenja kod uzimanja stambenih kredita i promovišu.

Isti komentar završava prilično direktnom porukom:

- Uvek možete prodati stan i zatvoriti kredit i otići u podstanare/uzeti manji stan/odseliti se.

"Ode pola plate, ali bar znaš na šta"

Javila se i mlada žena koja je sama podigla kredit pre tridesete:

- Ja sam sa svojih 28 godina sama podigla kredit, ode mi pola plate na mesečnu ratu, ali ne osećam se kao rob. Putujem, ne uskraćujem sebi ništa. Plata neće padati nego će rasti i mislim da je kupovina stana najbolja odluka koju sam donela.

Neki korisnici otišli su korak dalje i opisali kredit kao alat, a ne teret:

- Kupio sam nekretninu pre 5 godina. Stavio sam je u najam i gotovo sam je otplatio dosad. Sada sam kupio još jednu nekretninu s novim kreditom. Da nema kredita, imao bih na računu 50.000 evra i ne bih mogao po trenutnim cenama da kupim ni polovinu nekog stana, dok sada posedujem dva koja vrede ukupno 350.000 evra , a rata kredita mi je 600 evra”.

"Može da se iskombinuje"

Slično iskustvo podelio je i par koji je kupovinu stana iskoristio kao dugoročnu strategiju:

- Tako smo i ja i devojka kupili svako svoj stan na kredit, u jednom smo živeli, drugi smo rentirali, dosta isplativo. Do tada smo bili pod kirijom i samo smo ‘bacali novac’. Recimo da nam je kriija tada bila 300 evra, a kasnije rata kredita 250 evra. Jedan stan smo izdavali za 300 evra, tako da smo u pravilu davali samo 200 evra na kredit.

Jedan komentar sažeo je dilemu na vrlo jednostavan način:

- Iskreno, ne razumem to razmišljanje. Ako želite stan, morate plaćati kiriju ili kredit. Razlika je što nakon 50 godina kirije taj stan nije vaš. Uz kredit barem imaš sigurnost. Kod kirije te stanodavac sutra može izbaciti, a ako imaš dete, selidbe postaju još veći problem.

Rasprava je završena prilično realističnim komentarom:

- Pa mislim, ako ćeš njega da slušaš, svoju nekretninu nećeš imati nikad. Svaka godina pod kirijom mogla je biti godina manje kredita. Kredit se digne na 30 godina, inflacija ga s vremenom pojede i ne, nećete biti robovi.