STRUJA JE TADA I DO NEKOLIKO PUTA JEFTINIJA

STRUJA JE TADA I DO NEKOLIKO PUTA JEFTINIJA

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Dok mnogi razmišljaju o kupovini štedljivijih uređaja ili gašenju svetala, jedna od najjednostavnijih ušteda krije se u tome kada uključujemo najveće potrošače u domaćinstvu. Mašina za veš, mašina za sudove i bojler mogu da naprave značajnu razliku na računu ukoliko se koriste tokom perioda jeftinije struje, a računica pokazuje da se na godišnjem nivou može sačuvati i više hiljada dinara.

Noćna tarifa počinje u različitim terminima u tri zone Srbije. Tako Beograđani sa dvotarifnim brojilom mogu da koriste jeftinu struju od ponoći do osam sati ujutru, odnosno oni tokom dana, čekaju najduže od svih u zemlji da započne njihov period sa jeftinom tarifom, ali zato niža cena struje važi do osam sati ujutru.

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Noćna tarifa počinje u različita vremena

Za razliku od potrošača u Beogradu u Vojvodini jeftina struja počinje od od 23 do 7 sati, dok u centralnoj Srbiji od 22 do 6.

Ovi termini važe tokom cele godine, bez obzira na letnje ili zimsko računanje vremena. Ipak, da bi koristili nižu tarifu, svi građani moraju da imaju dvotarifno brojilo. Domaćinstva sa jednotarifnim brojilom plaćaju struju po jedinstvenoj ceni, koja je značajno viša od noćne tarife.

Najčešći kandidati za prebacivanje u noćni režim rada su mašina za veš i mašina za sudove imajući u vidu da je reč je o uređajima koji se koriste redovno i koji tokom godine potroše značajnu količinu električne energije. Kada se uključe u periodu jeftinije struje, trošak po jednom pranju postaje znatno manji.

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Koliko tačno može da se uštedi?

Za ovu računicu uzet je primer domaćinstva koje svakoga dana uključi jednu mašinu za veš i jednu mašinu za sudove. Pretpostavimo je da mašina za veš prosečno troši oko 1 kWh po ciklusu, dok mašina za sudove troši oko 1,2 kWh, te ukupna dnevna potrošnja za dva uređaja tako iznosi približno 2,2 kWh.

Ako se ta energija troši tokom više tarife, trošak je značajno veći nego tokom noćne, jeftine tarife. Za ilustraciju je uzeta razlika između približno 32 dinara po kWh u višoj i oko 8 dinara po kWh u nižoj tarifi. Ta razlika iznosi oko 24 dinara po svakom potrošenom kilovat-satu.

Kada se dnevna potrošnja od 2,2 kWh pomnoži sa razlikom od 24 dinara po kWh, dolazi se do uštede od oko 53 dinara dnevno. Na prvi pogled to možda ne deluje spektakularno, ali se efekat mnogo bolje vidi kada se računica prenese na duži period i baš tada se vidi zašto stručnjaci godinama savetuju korišćenje jeftine tarife.

Veš mašina može da vam uveća račun za struju Foto: Shutterstock

Mesečna ušteda oko 1.580 dinara, godišnje 19.300 dinara

Na mesečnom nivou, uz svakodnevno korišćenje obe mašine, ušteda tako iznosi približno 1.580 dinara, što je novac koji ostaje u kućnom budžetu bez ikakvog smanjenja komfora ili broja pranja, već je potrebno samo promeniti termin uključivanja uređaja.

Kada se ista računica prenese na celu godinu, dolazi se do iznosa od oko 19.300 dinara. Za mnoge porodice to predstavlja ozbiljan novac koji može da pokrije deo godišnjih troškova za školu, registraciju automobila ili zimnicu, te upravo zato sve više građana pažljivo planira kada će uključivati veće potrošače.

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Kraći program - manje struje i dugme koje štedi

Naravno, stvarna ušteda zavisi od toga koliko često se uređaji koriste i koje programe pranja domaćinstvo bira. Kraći i ekonomični programi troše manje energije, dok intenzivni programi sa višim temperaturama troše više. Ipak, princip ostaje isti bez obzira na model uređaja.

Posebno je zanimljivo što ova promena ne zahteva nikakvu investiciju. Za razliku od kupovine novih uređaja ili renoviranja doma radi energetske efikasnosti, ovde je dovoljna samo promena navike.

Dodatna prednost je što većina modernih mašina poseduje tajmer za odloženi start. To znači da korisnik može da napuni mašinu uveče, podesi vreme početka rada i ode na spavanje bez čekanja ponoći. Uređaj će sam početi sa radom kada nastupi jeftinija tarifa.

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Grejte i bojler kad je jeftina struja

Stručnjaci napominju da najveće efekte donosi kombinacija više manjih mera štednje. Kada se noćna tarifa kombinuje sa punim kapacitetom mašina, ekonomičnim programima i racionalnim korišćenjem bojlera, ukupna ušteda može biti još veća. Na kraju godine razlika na računu tako postaje vrlo vidljiva.