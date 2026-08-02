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Hercegovina je poslednjih godina sve popularnija destinacija za letnji odmor, a mnogi koji su je posetili tvrde da za znatno manje novca nego na moru nude vrhunski smeštaj, odličnu hranu i mir koji je na primorju sve teže pronaći.

Iako, osim Neuma, nema izlaz na otvoreno more, Hercegovina iz godine u godinu privlači sve veći broj turista. Procenjuje se da je godišnje poseti više od milion ljudi, mada je stvaran broj gostiju znatno veći jer veliki deo turista dolazi na jednodnevne izlete sa jadranske obale ili u verske posete, pa se ne evidentiraju sva noćenja.

Mostar je najposećeniji

Najveći broj turista privlači Mostar, koji godišnje poseti više od milion ljudi. Među najposećenijim mestima su i Međugorje, jedno od najpoznatijih hodočasničkih odredišta u svetu, zatim Neum i Trebinje, koje poslednjih godina beleži snažan rast broja gostiju zahvaljujući blizini Dubrovnika, očuvanom starom gradskom jezgru i razvijenoj vinskoj ponudi.

Velika prednost Hercegovine jeste što se luksuzan odmor može priuštiti za znatno manje novca nego na jadranskoj obali. Moderne vile sa privatnim bazenima često koštaju i upola manje nego sličan smeštaj na moru.

Osim bazena, posetioci mogu da se kupaju na vodopadima Kravica, u akva-parkovima, rekama Buni i Trebižatu, a do Makarske rivijere automobilom stižu za oko sat vremena.

Cene u restoranima i prodavnicama uglavnom su niže nego u Hrvatskoj i Crnoj Gori, dok kuće za odmor nude mir i privatnost jer se najčešće nalaze na izdvojenim imanjima, daleko od gužve, prepunih plaža i problema sa parkingom.

Na relativno malom prostoru moguće je obići brojne znamenitosti poput Starog mosta u Mostaru, Tekije u Blagaju, Počitelja, Parka prirode Hutovo blato i pećine Vjetrenice, a zatim uživati u lokalnim specijalitetima uz čašu autohtonih vina Žilavke ili Blatine. Na jelovnicima su najčešće jagnjetina, pršuta, domaći sirevi, sveže voće i povrće.

Cene smeštaja

Iznajmljivanje kuća za odmor tokom leta u Hercegovini u proseku košta između 100 i 300 evra po noćenju, u zavisnosti od lokacije, nivoa opremljenosti i dodatnih sadržaja, poput privatnog bazena.

Najveća ponuda nalazi se u okolini Blagaja, Mostara, Ljubuškog i Trebinja, gde je poslednjih godina izgrađen veliki broj kuća za odmor namenjenih gostima koji traže privatnost i autentičan ambijent.

Manje obnovljene kamene kuće i vikendice, pogodne za parove ili manje porodice, mogu se iznajmiti za 50 do 100 evra po noćenju.

Standardne kuće sa bazenom, namenjene za četiri do šest osoba i opremljene klimom, roštiljem i bazenom, uglavnom koštaju od 100 do 180 evra po noćenju.

Pojedini vlasnici nude mogućnost dnevnog korišćenja bazena bez noćenja, a cena takvog najma iznosi oko 100 evra.

Luksuzne vile sa grejanim bazenima, đakuzijem, sportskim terenima i dečjim igralištima uglavnom koštaju između 200 i 400 evra po noćenju.

U okolini Mostara najveći je izbor modernih vila, gde se cene najčešće kreću od 150 do 250 evra za noć.

Blagaj, poznat po reci Buni, nudi brojne luksuzne kuće za odmor čije se cene kreću od oko 130 do 300 evra po noćenju.

Područje Ljubuškog i vodopada Kravica posebno je zanimljivo ljubiteljima prirode i aktivnog odmora, a autentične kuće za odmor tamo se uglavnom iznajmljuju za 100 do 150 evra po noći.

Hrana i restorani

Jedna od najvećih prednosti Hercegovine jesu pristupačne cene hrane. Restorani su uglavnom jeftiniji nego na jadranskoj obali, porcije su velike, a usluga je poznata po ljubaznosti.

Obilna večera od tri jela za dve osobe u restoranu srednje kategorije košta između 30 i 35 evra.

Hercegovačka kuhinja poznata je po kvalitetnom mesu i velikim porcijama. Porcija ćevapa u Mostaru košta od 4,5 do osam evra, u zavisnosti od toga da li jedete u lokalnoj ćevabdžinici ili restoranu u starom delu grada.

Mešano meso za dve osobe uglavnom košta između 18 i 25 evra.

Hercegovačka plata sa pršutom, sirom iz mešine i uštipcima može se naručiti za 7,5 do 13 evra.

Tradicionalna kuvana jela uglavnom koštaju između 7,5 i 10 evra, dok se cena pice kreće od šest do 10 evra.

Najskuplja jela u restoranima su biftek i ramstek u sosu, čije se cene kreću između 23 i 28 evra.