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Kada temperature pređu 30 stepeni, većina Beograđana pomisli na Adu Ciganliju ili najbliži bazen. Ipak, ako vam se ovog leta ne stoji u gužvi i tražite mesto gde se čuje više cvrkut ptica nego glasna muzika iz kafića, postoji nekoliko skrivenih kupališta na manje od sat vremena vožnje od prestonice.

Ova mesta možda nisu toliko poznata, ali upravo zbog toga imaju poseban šarm / više prirode, manje gužve i osećaj da ste pobegli mnogo dalje nego što zaista jeste.

Bela stena - peščana plaža do koje se stiže čamcem

Jedno od najzanimljivijih dunavskih mesta u blizini Beograda je Bela stena kod Pančeva. Ova prirodna plaža poznata je po pesku, čistijem delu Dunava i opuštenoj atmosferi koja podseća na neka davna letovanja.

Poseban doživljaj predstavlja dolazak čamcem, jer već sam put do plaže postaje mali izlet. Idealna je za one koji žele da provedu ceo dan pored vode, daleko od gradske vreve.

Gročanska ada - Dunav u svom mirnijem izdanju

Na samo četrdesetak minuta od centra Beograda nalazi se Gročanska ada, mesto koje još uvek nije postalo nezaobilazna turistička stanica. Ovde nema osećaja gradske plaže - tu su hladovina, reka, čamci i vikend atmosfera.

Ovo je izbor za sve koji vole prirodniji ambijent i kojima nije potrebno mnogo više od peškira, dobre knjige i mesta pored vode.

Jezero Trešnja - mala oaza nadomak Avale

Skriveno među zelenilom u okolini Avale nalazi se jezero Trešnja, koje mnogi Beograđani i dalje otkrivaju tek slučajno. Okruženo šumom, idealno je za one koji žele da spoje kupanje, piknik i beg od gradske vreline.

Nije mesto za ljubitelje velikih uređenih plaža, već za one kojima je važniji mir i priroda.

Najlepši letnji trenuci često nisu na najpoznatijim mestima. Nekada je dovoljno skrenuti sa uobičajenih ruta i pronaći malu plažu, mirnu obalu ili jezero gde vreme prolazi sporije.

Zato, ako vam je Ada postala previše poznata, možda je ovog leta pravi trenutak da otkrijete neku novu adresu za osveženje – i to bez pakovanja kofera.