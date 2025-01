Uprkos tome što se žitelji Novog Beograda već godinama protive izgradnji pešačko-biciklističkog mosta sa pristupnim rampama između novobeogradskog Bloka 70 i Ade Ciganlije, urbanistički projekat (UP) koji je osnov za izdavanje informacije o lokaciji, lokacijskih uslova i sprovođenja preparcelacije u katastru za taj projekat, izložen je na javnu prezentaciju do 17. januara.

Ni oglašavanje UP-a nije prošlo bez reakcije ljudi okupljenih oko udruženja "Blok 70 – Zajednička akcija" koji su prethodnih godina organizovali peticiju koju je potpisalo više od 10.000 žitelja blokova zahtevajući da se obustavi taj projekat. Na fejsbuk stranici sada navode pet razloga zašto pešačko-biciklistički most nije dobar: investiranje u sezonski most neće doprineti smanjivanju saobraćajnog kolapsa koji prioritetno mora da se rešava, most će građane dodatno zadužiti za oko 20 miliona evra, a izostala je neophodna analiza koja bi investiciju opravdala, izgradnja mosta je politička odluka, građani ne žele most na toj lokaciji, most preti da uruši kvalitet života stanara povećavanjem saobraćaja, gužve, buke i smeća, a njegova izgradnja predstavlja dodatno opterećenje po nasip, i novac treba efikasnije preusmeriti tako da se poveže Savski kej u blokovima sa Savskim kejom na Ušću i adaptacijom starog železničkog i tramvajskog mosta sa Adom.