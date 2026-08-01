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Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je minimalna zarada u ovom trenutku 65.554 dinara odnosno 551 evro, kao i da je prvi put minimalna potrošačka korpa u Srbiji pokrivena minimalnom zaradom.

- Samo poređenja radi, 2010. je minimalna zarada bila 15.000 dinara. Dakle, ogromna razlika - rekao je Mali za RTS.

On je istakao da od 10. avgusta kreću pregovori o iznosu minimalne zarade sa poslodavcima i sindikatima.

Ministar navodi da će pregovori bit teški i intezivni, ali da se država uvek trudi da izađe u susret.

- Obećali smo da ćemo do kraja 2027. godine imati minimalnu zaradu od 650 evra. Na putu smo da to obećanje ispunimo. Prvi put ove godine, minimalna potrošačka korpa je u potpunosti pokrivena minimalnom zaradom, taj procenat pokrivenosti je 113 odsto, a podsetiću vas da je pokrivenost 2010, 2011. bila oko 61,5 odsto - rekao je Mali.

Stopa nezaposlenosti je oko 8,7 odsto, a svi makroekonomski pokazatelji su stabilni, dodaje ministar.

Kurir.rs

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