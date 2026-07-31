Slušaj vest

Penzioneri koji planiraju da promene banku i broj tekućeg računa na koji im se isplaćuje penzija moraju sami da prijave promenu Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Banka, dakle, ne obaveštava Fond PIO umesto korisnika. Penzioner je u obavezi da prijavi Fondu svaku promenu koja utiče na pravo koje je ostvario, a to se odnosi i na promenu računa za isplatu penzije.

Koja dokumenta treba dostaviti Fondu PIO?

Penzioner koji želi da promeni tekući račun treba da podnese PIO Fondu zahtev za promenu načina isplate penzije.

Uz zahtev je potrebno dostaviti obrazac ovlašćenja, odnosno potvrdu o novom tekućem računu koji je otvoren u drugoj banci za isplatu penzije.

Zahtev i potvrda dostavljaju se službi za isplatu penzija u nadležnoj filijali Fonda PIO koja korisniku isplaćuje penziju.

Šta se događa ako promena nije prijavljena na vreme?

Ukoliko Fond PIO ne dobije podatke o novom tekućem računu do zatvaranja isplatne baze podataka, naredna penzija biće uplaćena na stari račun.

Banka je, u skladu sa ugovorom, dužna da novac koji je uplaćen na stari račun vrati Fondu PIO.

To, međutim, znači da penzioner neće odmah dobiti svoju penziju na novi račun. Isplata vraćenog novca obavlja se u narednom terminu naknadne isplate, nakon što budu obrađeni podaci o novom tekućem računu.

Kada se obavlja naknadna isplata penzije?

Termini redovne i naknadne isplate razlikuju se u zavisnosti od kategorije kojoj penzioner pripada:

Za korisnike iz kategorije zaposlenih redovna isplata je 10, a naknadna 25. u mesecu.

Za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti redovna isplata obavlja se od 1. do 4, a naknadna od 20. do 22. u mesecu.

Za poljoprivrednike i korisnike vojnih penzija redovna isplata je 6, dok se naknadna isplata obavlja od 20. do 22. u mesecu.

Kako bi izbegli odlaganje isplate, korisnici penzija trebalo bi da Fondu PIO dostave zahtev i potvrdu o novom računu pre zatvaranja baze podataka za narednu isplatu.