Slušaj vest

Turistička sezona u Hrvatskoj je u punom jeku. Dok brojni turisti iz gotovo svih krajeva sveta dolaze na odmor i pune hotele i apartmane, mnogi Hrvati za letovanje biraju druge evropske i svetske destinacije.

Poslednjih godina sve češće se može čuti da su cene na hrvatskom primorju, ali i u celoj zemlji, naglo porasle, pa mnogi smatraju da za isti ili čak manji novac mogu da letuju na nekoj od poznatih destinacija u inostranstvu. Na društvenim mrežama često se mogu pronaći poređenja troškova letovanja u Hrvatskoj sa cenama u drugim evropskim i svetskim zemljama.

Jedan takav primer podelila je Ema, koja je iz Hrvatske otputovala na odmor na Tenerife i ostala prijatno iznenađena cenama. Kako kaže, posebno ju je iznenadila cena kafe, naročito kada ju je uporedila sa cenama u Hrvatskoj.

- Ovo su cene kafe na Tenerifima. Jeftinije su nego u Varaždinu, a pogled je ovakav - rekla je Ema u snimku koji je objavila na TikToku, pokazujući prizor sa popularnog španskog ostrva.

"Preskupi smo"

Otkrila je i da je snimak poslala porodici i prijateljima, koji su, baš kao i ona, bili iznenađeni. Na snimku se jasno vide cene iz ponude. Američka kafa košta 1,20 evra, natural largo 1,25 evra, kafa sa mlekom 1,50 evra, dok je čaj 2 evra.

Objava je brzo privukla veliku pažnju, a brojni korisnici u komentarima podelili su svoja iskustva sa putovanja i uporedili cene u Hrvatskoj sa onima u drugim zemljama.

- Sve je jeftinije nego kod nas - gorivo, smeštaj, večera, namirnice, rent-a-kar - napisao je jedan korisnik.

- Čak je i u Uzbekistanu, gde je gotovo sve jeftino, kafa bila skuplja. Ovo me je baš iznenadilo - dodao je drugi.

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da ovakva poređenja nisu uvek realna.

- Da, ali ta kafa ne vredi ni toliko. To nema mnogo veze sa pravom kafom, više je mlečna mešavina nego kafa. Inače sam iz Splita i dnevno popijem u proseku četiri kafe, tako da znam o čemu govorim - napisao je jedan korisnik.

Drugi su nastavili da porede iskustva sa putovanja.

- Na Tenerifima je sve jeftinije i mnogo lepše nego u Hrvatskoj. Bili smo tamo 2022. godine, a pre tri meseca i na Lanzaroteu.