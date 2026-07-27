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U pojedinim gradovima Hrvatske cena paradajza dostigla je čak sedam evra po kilogramu, dok se kilogram čeri paradajza prodaje i za 10 evra, što je više od cene kilograma svinjskog mesa, a na pojedinim mestima i teletine.

Najviše cene paradajza zabeležene su u Dubrovniku, Požegi, Puli i Zagrebu.

Građani ističu da su cene previsoke u odnosu na visinu plata i penzija, dok pojedini kupci smatraju da viša cena može biti opravdana ukoliko je reč o kvalitetnim domaćim proizvodima.

- Sve je prestrašno skupo za naše plate, penzije, to je takav pritisak na čoveka da je jadno i kukavno. Nema čoveka, izgubio se čovek, a svi ćemo jednoga dana račun dati gore - izjavila je Mara iz Zagreba.

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- Cene su malo skuplje nego u Crnoj Gori, ali naspram kvalitete valjda mora. Sve poskupljuje, pa i ove osnovne namirnice - rekao je Marko iz Crne Gore.

Vladimir Stoičev, koji se proizvodnjom povrća bavi od 1950. godine, danas uzgaja povrće na 500 kvadratnih metara intenzivne proizvodnje.

Govoreći za hrvatski Dnevnik Nove TV, naveo je da su u poslednjih nekoliko godina najveći rast cena zabeležili mineralna đubriva, prihrana, sredstva za zaštitu bilja, kao i troškovi rada.

Foto: Zoonar/Uschi Jacobs, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Domaći proizvođači suočavaju se i sa konkurencijom iz uvoza. Do kraja prošle godine Holandija je bila najveći dobavljač svežeg i rashlađenog paradajza za hrvatsko tržište, sa oko 3.600 tona uvezenog proizvoda.

Stoičev tvrdi da se na hrvatskom tržištu prodaju viškovi iz Holandije po cenama nižim od tržišnih, kako proizvođači ne bi bili primorani da ih uništavaju.

Na kraju će odluku doneti potrošači, koji će birati između domaćeg i uvoznog paradajza ili će presudnu ulogu ipak imati cena.