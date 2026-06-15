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Na Redditu se pojavila objava jednog turiste koji se požalio na cene u Hrvatskoj i poručio da nakon ovog putovanja ne planira da se vrati.

Hrvatsku je, kako navodi, posetio nakon nekoliko nedelja provedenih u Italiji, Grčkoj, Francuskoj i Španiji, ali utisak koji je poneo nije bio nimalo pozitivan.

- Cene hrane, pića i smeštaja su neverovatne. Zaista preterane. I to za hranu koja je bila dobra, ali bi bez problema zauzela tek peto mesto iza ostale četiri zemlje. Tanjir paste platili smo duplo više nego u Italiji, a nije bio ni približno toliko dobar. Cene koktela su sulude i često prelaze 17 evra. Čaša kućnog crnog vina uz večeru? Devet, a ponekad i deset evra za malu čašu - napisao je i dodao:

- Jednostavno mi nije jasno. Hrvatska je lepa zemlja, ali njeni najveći aduti nisu ni hrana ni plaže, jer druge evropske zemlje imaju mnogo bolje i jedno i drugo. Ljudi su zaista divni. Deluje mi i da je njima svega dosta. Jedna osoba nam je čak rekla da je i ministar turizma kritikovao ugostitelje i hotelijere zbog preterivanja sa cenama. Cene u Splitu ili na Korčuli čine da Firenca deluje povoljno, a Dubrovnik bi postideo čak i Cirih - napisao je turista.

Ne slažu se svi

Kada se povede priča o cenama u Hrvatskoj, često se može čuti mišljenje da je ta zemlja zaista skupa destinacija. Ipak, ova rasprava krenula je u nešto drugačijem smeru.

Iako je objava prikupila više od 1.500 pozitivnih glasova, mnogi korisnici u komentarima pokušali su da objasne zašto su cene tako visoke.

- Hrvatska ima jednu od najviših stopa inflacije u Evropi, a možda i najvišu među zemljama sa razvijenim turizmom. Uvođenje evra dodatno je pogoršalo problem inflacije - napisao je jedan korisnik.

Drugi mu je odgovorio:

- To nije izgovor. Cene koje su više nego u Švajcarskoj ne mogu se objasniti samo inflacijom.

- Kriva je Igra prestola - našalio se jedan korisnik, aludirajući na popularnu seriju koja je snimana u Dubrovniku.

S druge strane, bilo je i onih koji smatraju da Hrvatska uopšte nije preskupa, već da pojedini turisti posećuju mesta koja su isključivo usmerena na strane goste, pa su zbog toga i cene više.

- Bio sam u Hrvatskoj ovog proleća i zvuči mi kao da ste završili na lokacijama namenjenim turistima - napisao je jedan korisnik.

- I meni tako deluje. Nije najjeftinija zemlja koju smo posetili, ali bili smo tamo u aprilu i sve je bilo sasvim pristupačno - dodao je drugi.

- Vratio sam se juče i iznenadilo me je što cene nisu bile toliko visoke koliko sam očekivao. Odlagao sam put u Hrvatsku jer sam mislio da je preskupa, a na kraju sam se zaljubio u zemlju - zaključio je još jedan turista.