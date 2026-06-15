Slušaj vest

Snimak koji je na TikToku objavio srpski influenser ponovo je skrenuo pažnju na uslove u kojima tokom turističke sezone borave sezonski radnici na hrvatskom primorju. Ovoga puta, u fokusu je primer koji je izazvao uglavnom pozitivne reakcije.

Autor profila "Dmitrije putuje" podelio je video smeštaja namenjenog sezonskim radnicima na Korčuli, a kadrovi koje je prikazao privukli su veliku pažnju korisnika društvenih mreža.

Srbin pokazao smeštaj na sezoni u Hrvatskoj: Pogledajte kako zaista tretiraju radnike "Kakav smeštaj, takav gazda" Foto: Printscreen / TikTok

U snimku obilazi sobe, kupatilo i zajedničke prostorije, ističući da kvalitet smeštaja mnogo govori o odnosu poslodavca prema zaposlenima. "Takav je i vaš gazda", poručio je u videu, aludirajući na to da odnos prema radnicima često najbolje oslikavaju upravo uslovi u kojima su smešteni.

Video je za kratko vreme ostvario veliki broj pregleda i prikupio brojne pozitivne komentare. Pored pohvala na račun uređenosti i kvaliteta smeštaja, mnogi korisnici su isticali da sezonski radnici zaslužuju dostojanstvene uslove za život i rad. Bilo je i onih koji su ukazali da je pronalazak adekvatnog smeštaja tokom sezone sve teži zbog povećanog broja radnika i ograničenih smeštajnih kapaciteta.

Pitanje smeštaja sezonaca već godinama izaziva polemike u javnosti, a pojedini primeri tokom letnjih meseci često postaju tema na društvenim mrežama i u medijima. Ovaj snimak sa Korčule pokazao je da postoje i pozitivni primeri koji privlače pažnju javnosti.

Biznis Kurir

Ne propustiteDruštvoOvi dodatni poslovi donose zaradu preko 200.000 dinara mesečno: Ako tražite priliku za povećanje svojih prihoda, ove su opcije za vas
Osoba drži pune šake novčanica po 100 evra
NovčanikMislili ste da se voće bere za siću? Radnici u Srbiji uzimaju 180.000 dinara mesečno, gazde plaćaju smeštaj i sve obroke - evo gde se najviše zarađuje
maline, novac
NovčanikSedite ceo dan, a plata 2.000 evra: Nedelja i praznici se dodatno plaćaju, ovo je jedini uslov
Osoba drži pune šake novčanica po 100 evra
NovčanikVelika šansa za zaradu tokom leta: Hrvatskoj treba 70.000 sezonskih radnika, plate i do 3.000 evra
konobar