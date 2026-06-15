Slušaj vest

Snimak koji je na TikToku objavio srpski influenser ponovo je skrenuo pažnju na uslove u kojima tokom turističke sezone borave sezonski radnici na hrvatskom primorju. Ovoga puta, u fokusu je primer koji je izazvao uglavnom pozitivne reakcije.

Autor profila "Dmitrije putuje" podelio je video smeštaja namenjenog sezonskim radnicima na Korčuli, a kadrovi koje je prikazao privukli su veliku pažnju korisnika društvenih mreža.

1/5 Vidi galeriju Srbin pokazao smeštaj na sezoni u Hrvatskoj: Pogledajte kako zaista tretiraju radnike "Kakav smeštaj, takav gazda" Foto: Printscreen / TikTok

U snimku obilazi sobe, kupatilo i zajedničke prostorije, ističući da kvalitet smeštaja mnogo govori o odnosu poslodavca prema zaposlenima. "Takav je i vaš gazda", poručio je u videu, aludirajući na to da odnos prema radnicima često najbolje oslikavaju upravo uslovi u kojima su smešteni.

Video je za kratko vreme ostvario veliki broj pregleda i prikupio brojne pozitivne komentare. Pored pohvala na račun uređenosti i kvaliteta smeštaja, mnogi korisnici su isticali da sezonski radnici zaslužuju dostojanstvene uslove za život i rad. Bilo je i onih koji su ukazali da je pronalazak adekvatnog smeštaja tokom sezone sve teži zbog povećanog broja radnika i ograničenih smeštajnih kapaciteta.

Pitanje smeštaja sezonaca već godinama izaziva polemike u javnosti, a pojedini primeri tokom letnjih meseci često postaju tema na društvenim mrežama i u medijima. Ovaj snimak sa Korčule pokazao je da postoje i pozitivni primeri koji privlače pažnju javnosti.