Kako se približava leto, tako raste i broj studentskih poslova dostupnih mladima koji žele da iskoriste praznike za dodatnu zaradu.

Pred početak kupališne sezone, Ustanova Upravljanje sportskim objektima traži dodatne spasioce za rad na zagrebačkim kupalištima. Ovogodišnja satnica znatno je veća nego lane te sada iznosi 13 evra po satu, dok je prošle godine bila 6,90 evra.

- Letnja kupališna sezona na gradskim bazenima traje od 1. juna do 15. septembra, a obuhvata SP Mladost, BK Svetice, BK Utrina, SRC Šalata, bazene Jelkovec i Iver te kupališta Bundek i Jarun. Kako bi se osigurala bezbednost svih posetilaca, povećana je potreba za licenciranim spasiocima - navode na Fejsbuk profilu.

Posao spasioca mogao bi mnogima doneti vrlo solidnu zaradu, iako je reč o odgovornom i zahtevnom poslu. Student koji tokom nedelje odradi standardnih 40 sati rada može mesečno zaraditi više od dve hiljade evra neto. U slučaju rada nedeljom ili praznikom, ukupni iznos može biti i osetno veći.

Kupalište Bundek dobilo dozvolu

Iz USO-a su takođe istakli kako će kupalište Bundek i ove godine imati dozvolu za kupanje, što znači da se građanima ponovo vraća jedna od najpopularnijih lokacija za letnje osveženje i rekreaciju.