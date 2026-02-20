Slušaj vest

Dolazak miliona turista svake sezone otvara prostor za dodatne prihode – od izdavanja apartmana i rada u ugostiteljstvu do brojnih pratećih poslova koji nastaju tokom turističkog špica.

Za mnoge građane sezonski rad postao je uobičajen deo godine: neko nekoliko meseci radi kao konobar ili kuvar, neko na recepciji, a veliki broj ljudi zarađuje upravo od čišćenja apartmana i kuća za odmor.

Koliko može da zradi sezonac?

Koliko se taj posao zapravo plaća tokom sezone, bila je tema rasprave na Redditu, gde su korisnici razmenjivali iskustva i konkretne cifre. Jedan korisnik je pitao kako se kreću cene čišćenja apartmana leti u Hrvatskoj i da li se naplaćuje po satu ili po apartmanu.

Prema odgovorima, visina zarade najčešće zavisi od kvadrature i obima posla. Za standardan dvosoban apartman od oko 50 kvadrata, samo čišćenje košta između 60 i 70 evra. Cena je viša ako je u nju uključeno pranje i peglanje posteljine, kao i ako apartman ima dve kupatila.

Većina učesnika diskusije istakla je da naplata po satu nema mnogo smisla, ali ima i onih koji rade upravo po satnici. Kako navode, minimalna cena je oko 20 evra po satu, pod uslovom da apartman nije u lošem stanju i da ne zahteva detaljno ribanje.

Jedna korisnica je navela da čistačici plaćaju 100 evra po čišćenju apartmana, a u cenu su uključeni i pranje i peglanje posteljine.

Drugi su podelili iskustvo da njihovi prijatelji plaćaju 100 evra za četiri sata rada, ali se radi o manjim, studio apartmanima. Sve češći model naplate je po kvadratu, naročito u Dalmaciji, gde se cena kreće između jednog i dva evra po kvadratnom metru. Tako, na primer, čišćenje stana od 80 kvadrata može koštati oko 80 evra, a posao se završi za približno dva sata.

Koliko apartmana može da se očisti za dan?

To znači da jedna osoba u danu može očistiti četiri do pet apartmana, zbog čega su mnoge čistačice tokom sezone potpuno popunjene i unapred rezervisane. Sve više radnica više ne pristaje na nejasne dogovore i povremene satnice, već same određuju cenu svog rada.

U jeku sezone često rade isključivo po unapred dogovorenoj ceni po apartmanu, a neke imaju i fiksnu mesečnu zaradu ako sarađuju sa istim iznajmljivačima ili turističkim agencijama.

Prilikom formiranja cene uzima se u obzir više faktora: kvadratura apartmana, broj kreveta, učestalost smene gostiju, kao i da li su u posao uključeni pranje posteljine i peškira, detaljno čišćenje kuhinje i kupatila ili generalno sređivanje prostora.

Upravo zbog različitog obima posla, naplata po satu postaje sve ređa, dok je jasno definisana cena po apartmanu ili po kvadratu postala dominantan model, jer donosi veću transparentnost i sigurniju zaradu tokom turističke sezone, prenosi Dnevno.